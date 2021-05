Colombia: Secretaría de No Violencia de Medellín pide no estigmatizar la minga indígena

La Secretaría de la No Violencia de la Alcaldía de Medellín (Colombia, noroeste), llamó a no estigmatizar a la minga indígena de Antioquia que llegará en la noche para sumarse al paro nacional.

«Desde la institucionalidad nos preparamos para recibir, acompañar y velar por la garantía de los derechos humanos de la Organización Indígena de Antioquia (OIA) en su paso por Medellín; hacemos un llamado a la no- stigmatización y la reconciliación en el marco del paro nacional y las movilizaciones», dice un comunicado publicado por la secretaría en Twitter.

Desde la OIA agradecieron el mensaje de no violencia de la secretaría.»Agradecemos su valioso apoyo, desde nuestra parte cuenten con nosotros para la paz, nunca para la guerra», es la respuesta en la misma red social.

Visibilizar problemáticas históricas

Más temprano, desde la OIA informaron a través de un comunicado que el objetivo de la movilización hacia Medellín es unirse a la minga y al paro nacional «para plantear y motivar el debate, el diálogo abierto y visibilizar las problemáticas estructurales e históricas que el Gobierno ha estado ignorando».

También para instar al Estado para que responda «por los asesinatos, los desplazamientos y la violencia del país».

El comunicado de OIA llama a la ciudadanía de Medellín a «no caer en la desinformación» y añade que la minga estará una semana allí y que «solo tiene el propósito de manifestarse pacíficamente y exigir al Gobierno Nacional de Antioquia atención a la agenda de los pueblos indígenas».

El gobernador de Antioquia, Luis Fernando Suárez, reiteró en sus redes sociales la invitación al diálogo con los indígenas.

«Ante la comunicación de la asociación de cabildos indígenas y otras versiones que he conocido, debo reiterar mi invitación y disposición al diálogo; somos respetuosos de la protesta pacífica, no he ordenado bloquear la marcha ni enviado el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) a ningún lado. ¡Conversemos!», escribió en Twitter.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, resaltó en la misma red social que los ciudadanos indígenas antioqueños se desplazan de forma pacífica, y que dispuso a la Gerencia de Etnias, a la Secretaría de la No Violencia y a la Policía Metropolitana «para garantizar su seguridad».

