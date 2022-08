Comando Apruebo Transformar en Puerto Montt: “Con la nueva Constitución, será la ciudadanía la que derogue la corrupta Ley Longueira”

El articulado sobre la derogación ciudadana de leyes y sus alcances se tomó la conversación sobre la propuesta constitucional en la reunión que sostuvieron ex convencionales y alcaldes junto a la comunidad de Puerto Montt.

A la sede del Sindicato de Suplementeros de Puerto Montt llegó cerca de un centenar de personas para participar del conversatorio sobre la propuesta de nueva Constitución realizado por el comando “Apruebo Transformar”, en marco de la serie de encuentros que la instancia realiza esta semana por el sur de Chile.

Comando Apruebo Transformar en Puerto Montt.

Como parte del comando Apruebo Transformar, llegó a la capital de la región de Los Lagos la ex convencional del distrito 7, Tania Madriaga; la ex convencional por el distrito 9, Alejandra Pérez; el ex convencional por el distrito 10, Manuel Woldarsky y el ex convencional del Pueblo Diaguita, Eric Chinga; además de los alcaldes de Valparaíso, Jorge Sharp y la alcaldesa de Curanilahue, Alejandra Burgos.

En nuestra primera parada, Puerto Montt. Interesante y muy participativa conversación en la asamblea territorial convocada por Cabildo Territorial. #AprueboTransformar. La esperanza por transformar está intacta en el Sur. pic.twitter.com/7uW16FQSt4 August 20, 2022

En la ocasión, vecinas, vecinos y dirigentes sociales tuvieron la oportunidad de dialogar, hacer consultas sobre la propuesta constitucional y compartir opiniones sobre temas como el derecho a la vivienda, la recuperación de la actividad agraria de manos de las grandes empresas y sobre la posibilidad que propone la Nueva Constitución para que la ciudadanía pueda derogar leyes.

Al respecto, Eric Chinga destacó los avances que la Nueva Constitución presenta en materia de participación y representación democrática, ejemplificando con la iniciativa que esta semana fue defendida en la Cámara Alta por el senador UDI Iván Moreira, solicitando que el proyecto que anula la Ley de Pesca sea considerado inconstitucional.

“La iniciativa de nueva Constitución abre el camino para terminar con prácticas corruptas como la redacción de leyes ‘a pedido’ por parte de grandes empresarios y que son defendidas por años, como ocurre con la corrupta y fraudulenta Ley de Pesca, conocida como Ley Longueira. Con la nueva Constitución, será la ciudadanía la que la derogue” apuntó el ex constituyente diaguita.

Eric Chinga, ex constituyente diaguita.

En la misma línea, Jorge Sharp, señaló en la actividad que también fue convocada por Cabildo Territorial que “la nueva constitución nos va a dar la posibilidad de pensar en un país con más justicia y con regiones y territorios más empoderados”. El edil de Valparaíso afirmó que “ los territorios de todo Chile tienen similares problemas. Por tanto es necesaria la articulación de nuestras capacidades, nuestras propuestas y luchas”.

Jorge Sharp, Alcalde de Valparaíso.

Asimismo, Manuel Woldarsky afirmó que “en esta aventura por el sur nos hemos encontrado con gente que nos ha recibido con mucho cariño. Las y los puertomontinos estuvieron a disposición para escucharnos, para contarnos sus anhelos, sus esperanzas pero sobre todo sobre todo para recibir con alegría la propuesta de Nueva constitución”

Al respecto, la convencional Tania Madriaga dijo que la visita a Puerto Montt surge “para reunirnos con distintos actores locales, mujeres y hombres que han estado empujando la opción del Apruebo en el territorio, y poder compartir diálogos constituyentes que hemos realizado también en otras regiones, para también darle un empuje final para que tengamos un triunfo muy holgado este 4 de septiembre”.