Comienzan las Fiestas Patrias: con Los Jaivas y Alvaro Henriquez & Los Petinellis, El Bosque realiza su 21º Fiesta Costumbrista

Este fin de semana es el primero del mes septiembre y, como es tradición, El Bosque abre el mes de la patria con la realización de la 21 versión de su Fiesta Costumbrista, un espacio de encuentro familiar y rescate de nuestras tradiciones, que se realizará el sábado 6 y domingo 7 de septiembre en la Plaza Lo Lillo (Alejandro Guzmán 735, Pdo. 31 de Gran Avenida, a partir de las 11:00 horas), y que en esta ocasión contempla la presentación de destacados artistas nacionales como Los Jaivas, Álvaro Henríquez & Los Petinellis, Paula Rivas y Los Vinkings 5.



La Fiesta Costumbrista El Bosque 2025, es un evento completamente gratuito con el cual se dan por iniciadas las celebraciones del mes de la patria en la Región Metropolitana, consolidándose como el principal evento cultural y comunitario de la zona sur de Santiago, luego de más de dos décadas de realización.

La parrilla programática del sábado 6 de septiembre contará con las presentaciones de Álvaro Henríquez y Los Petinellis, Los Jaivas, María Esther Zamora y “Torito Alfaro”. En tanto, el domingo 7, se contempla la actuación de la Agrupación de Folcloristas de El Bosque (AFOLBO), la actuación de Paula Rivas, y el cierre de la Fiesta con la agrupación Los Vikings 5. Ambas jornadas consideran, además, la presentación del circo tradicional chileno.

La Fiesta Costumbrista de El Bosque no solo es un reflejo de la diversidad y riqueza de la identidad bosquina, sino también una plataforma de apoyo a los artistas, artesanos y emprendedores de la comuna, quienes estarán ofreciendo productos y servicios de calidad en cada momento, en la feria de artesanía, en el rincón criollo, y en los carros de comida.