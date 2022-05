Comisaria del Consejo de Europa para los DD. HH. pide no extraditar a Assange a EE. UU.

Dunja Mijatovic, comisaria del Consejo de Europa para los Derechos Humanos, pidió a la ministra del Interior del Reino Unido, Priti Patel, no extraditar a Estados Unidos al fundador de WikiLeaks, Julian Assange. La decisión quedó en manos de Patel, luego de que el Tribunal Supremo británico rechazara en marzo la petición del activista australiano para apelarla. Desde este 18 de mayo —último día de plazo para presentar alegaciones— hasta el 31 de mayo se espera que la ministra anuncie su decisión.

En una carta del 10 de mayo dirigida a Patel y publicada este miércoles, Mijatovic asegura que no se han considerado adecuadamente las «implicaciones» para la libertad de prensa y los derechos humanos de la entrega de Assange.

Asimismo, asegura que la acusación de EE. UU. contra el periodista genera dudas sobre la protección de quienes publican información clasificada de interés público. «Tendría un efecto escalofriante en la libertad de los medios de comunicación, y en última instancia podría obstaculizar a la prensa en el desempeño de su tarea como proveedor de información y vigilante público en las sociedades democráticas», reza la misiva.

Frente a esta incertidumbre, Carlos Poveda, abogado en Ecuador de Assange, se siente optimista de que su cliente no será extraditado, ya que, en su opinión, lo contrario generaría «un grave precedente para el periodismo a nivel mundial». «No es delito el ejercicio de un periodismo transparente, comprometido y militante. No es delito verificar y desvelar crímenes atroces que cometen los Estados poderosos», asegura.

Assange, de 50 años, afronta cargo de espionaje en EE. UU. y se enfrenta a unos 175 años de prisión por exponer las violaciones cometidas por el Ejército estadounidense en Irak y Afganistán a través de su portal de filtraciones. Su defensa opta por la no extradición, argumentado que las garantías de Washington de no mantenerlo en aislamiento ni someterlo a tortura psicológica no son fiables.

Foto: Gettyimages.ru.

Fuente: RT.