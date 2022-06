Comisión de Medio Ambiente del Senado cita a ministra Maisa Rojas a sesión especial por cierre de Fundición Ventanas

Para este miércoles 22 a las 11.00 horas la Comisión de Medio Ambiente del Senado citó a una sesión especial a la que fueron invitados el alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales y la ministra de esa cartera, Maisa Rojas, con el objeto de abordar diversos aspectos del anuncio del gobierno sobre el cierre, en un plazo de 5 años, de la Fundición Ventanas de Codelco.

Esto, luego de la controversia que ha levantado esta decisión desde distintos sectores y en la que, incluso, trabajadores de la minera anunciaron un paro nacional dentro de los próximos días.

La presidenta de la instancia, la senadora Paulina Núñez (RN), informó que la sesión se realizará con el objetivo de «generar espacios para poder revisar la situación compleja en materia medioambiental que vive la comuna de Puchuncaví y lo que vivirá ahora, a propósito de la decisión que tomó el Presidente de la República».

Además, la parlamentaria aseguró que “el alcalde me comentó que nadie se ha comunicado con él desde que se enteró por la prensa de la decisión”, precisando que “siempre he tratado de que las autoridades locales sean escuchadas para que, ojalá, las decisiones sean consensuadas, por eso me parece muy relevante poder recibir en esta instancia al alcalde de Puchuncaví”, consignó Diario U de Chile.

Por su parte, el jefe comunal de la zona, Marcos Morales, agradeció la invitación e hizo ver que desde el anuncio del cierre, “nadie se ha comunicado con nosotros, lo que nos llama poderosamente la atención porque la comunicación es clave en este tipo de procesos, donde la comunidad, el municipio y los trabajadores son fundamental”, lamentando esta situación que “nos preocupa y llena de incertidumbre”.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Morales recalcó que «van a ser 72 horas desde el anuncio y yo no tengo ni siquiera un llamado de alguna autoridad de gobierno ni tampoco algún documento que me informe como jefe comunal de esta decisión. Yo me enteré por la prensa».

«Yo he ocupado todos los protocolos, yo creo que como jefe comunal he seguido todos los protocolos para entenderme con la ministra, con el Presidente (…) ya es lunes y no tengo ninguna información, ni un llamado telefónico, entonces creo que estamos partiendo mal así», condenó la autoridad comunal.

Ministra Rojas y cerre de Fundición Ventanas

Como un «avance histórico» que sin embargo no es «la solución definitiva» calificó la ministra de Medioambiente, Maisa Rojas, el inicio del proceso de cierre de la fundición de Codelco Ventanas, en la zona de Quintero y Puchuncaví. Además, recalcó que la prioridad del Gobierno es «la salud y dignidad de las personas».

«Este es un avance histórico, pero no la solución definitiva. Seguiremos trabajando para aumentar las exigencias ambientales. Todas las empresas públicas y privadas deben mejorar sus estándares de operación. Nos ocuparemos del aire, agua y también del suelo. Nuestra prioridad como Gobierno es poner la vida en el centro», declaró la ministra Rojas.

