Comisión de Minería y Energía oficiará a Contraloría para investigar a ENAP y determinar responsabilidades por comunicado que créo alarma sobre desabastecimiento de combustible

La Comisión de Minería del Senado anunció este lunes que enviará un oficio a la Contraloría, para que se pronuncie por el comunicado emitido por la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) el pasado viernes, donde afirmaba que, por la movilización de los trabajadores, se paralizaban las operaciones y solo habría abastecimiento de combustible por un plazo de cinco días, lo que generó largas colas en las bencineras del sur del país.

Durante la sesión, la senadora Loreto Carvajal (PPD) aseguró que acuden a Contraloría “para que nos informe respecto al quehacer de ese comunicado. Sobre todo los fundamentos en los que versó este comunicado público. También al Ejecutivo respecto a la información que se tenía al momento de la emisión de este comunicado”, refiere ADN.

En la sesión especial, el ministro de Energía Claudio Huepe no ocultó su molestia luego de que el presidente del directorio de ENAP, José Luis Mardones, no llegara a la comisión para abordar lo sucedido, malestar que también compartieron otros senadores, quienes no dudaron en criticar su ausencia.

“Pese a la intercesión del Ministerio para que fuera alguien del directorio a conversar con los trabajadores, no se logró llegar a un acuerdo y en función del riesgo que se empezaba a imponer sobre el abastecimiento de combustible, se procedió a iniciar el desalojo con fuerza pública”, sostuvo Huepe sobre ENAP.

En la sesión, el ministro fue consultado si existía posibilidad de algún desabastecimiento, por lo que señaló que, desde el ente, se está monitoreando la situación.

En tanto, en la sesión de la Comisión se encontraba Patricio Farfán, gerente de operaciones de refinerías, junto a otros ejecutivos de la compañía.

La principal duda de los parlamentarios dirigida a estos últimos tuvo relación a cuáles eran los antecedentes que manejaba la empresa para asegurar que en cinco días se acabaría el suministro.

Marcelo Aguilar, director laboral y de contratos de ENAP, dijo que la comunicación respondió a diversas obligaciones legales, mientras que Mauricio Navea, gerente de supply chain de la empresa, aseguró que la comunicación del hecho se debió además a razones de seguridad, señalando que el 5 de mayo en la tarde “las condiciones para operar en nuestras instalaciones se hicieron inseguras”, refiere La Tercera.

Por ello, dijo, se suspendió el suministro de combustible desde la refinería del BioBíol

El senador Juan Luis Castro – miembro de la Comisión – expreesó su disconformidad por algunas respuestas de la empresa por el polémico comunicado sobre el desabastecimiento y respaldó una investigación de Contraloría, así como rechazó que ningún directivo de la ENAP estuviese presente en la sesión especial.

«Me parece irresponsable que no vengan a dar la cara quienes emitieron el comunicado y pusieron en alarma a todo Chile. Evidentemente hay una acción de fuerza (…) Me parece que cuando una empresa del Estado no logra explicar la razones de porque se calificó de alamar pública un riesgo de desabastecimiento e un plazo de cinco días a gran parte del país y no ha habido argumentos plausible para esta comisión, me parece que esto requiere ya otra forma de auditar que está pasando en esta empresa», expresó Castro tras su salida de la sesión.

🔴 Luego de escuchar a los representantes de ENAP en la comisión de Minería y Energía, solicitaré a la Contraloría General de la República, una investigación profunda, para determinar responsabilidades por poner en pánico a la población por el desabastecimiento de combustible pic.twitter.com/wHOvHFNvR5 — Juan Luis Castro G. (@DoctorJLCastro) May 9, 2022

Cabe recordar que, a la misma hora que se estaba llevando a cabo la sesión de la Comisión, trabajadores de la planta de ENAP, ubicada Hualpén fueron desalojados por personal de Control de Orden Público de Carabineros, de forma violenta, con gas lacrimógenos y camiones lanzaaguas.