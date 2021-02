¿Cómo afectan las tormentas magnéticas la vida en la Tierra?

El nuevo ciclo de actividad solar, que durará 11 años aproximadamente, hará que las tormentas magnéticas dejen de ser un evento inusual para pasar a formar parte de la cotidianidad. Dmitri Vibe, miembro de la Academia de Ciencias de Rusia, explica las consecuencias que esto podría tener para nuestro día a día.

Una de las tormentas más esperadas tendrá lugar este 1 de febrero en el hemisferio norte y muchos consideran que podría tener consecuencias catastróficas para la vida diaria: desde el cambio en los ciclos migratorios de los animales hasta la interrupción de las telecomunicaciones.

“En realidad, ahora mismo está empezando a ganar fuerza el 25º pico de actividad solar. Y durante este máximo, las tormentas magnéticas dejan de ser un evento inusual. En el transcurso de estos años, su número solo aumentará”, señaló Vibe, quien es también jefe del Departamento de Física y Evolución de las Estrellas del Instituto de Astronomía, al medio Zvezda.

En septiembre de 2020, los astrónomos anunciaron el comienzo de un nuevo ciclo de actividad solar, cuya cuenta regresiva comenzó en 1749. Según los científicos, en los próximos cuatro años, la actividad del Sol aumentará y alcanzará su punto máximo alrededor de los años 2024 y 2025.

Vibe considera que las tormentas magnéticas, especialmente las débiles, son un evento ordinario durante el período de actividad solar. Además, sugirió que durante estos eventos pueden ocurrir interrupciones menores en el funcionamiento de los sistemas de energía.

Sin embargo, el científico hace hincapié en que lo más probable es que estas fallas se diluyan en el contexto de otras fallas que ocurren a diario. Incluso, el investigador puso en duda que las tormentas magnéticas puedan afectar las rutas migratorias de animales y aves.

“Sí, ciertamente existe evidencia experimental de que las aves y los animales sienten el campo magnético durante su migración. No obstante, nadie lo sabe con certeza”, afirmó el experto.

Uno de los aspectos que mayor preocupación causa entre la población está relacionado con la salud. De acuerdo con algunos datos, las tormentas magnéticas pueden aumentar el riesgo de sufrir paro cardíacos, especialmente para aquellas personas con marcapasos, además de afectar la actividad bioeléctrica del cerebro. Sin embargo, en opinión de Vibe, las estadísticas no respaldan estos temores.

“Si le dices a una persona sensible a las fluctuaciones meteorológicas que habrá una tormenta magnética el 1 de febrero, se sentirá mal. Y si no lo dices, no se sentirá mal. Existe evidencia de que las tormentas magnéticas afectan de alguna manera el bienestar de las personas (…) Durante las tormentas la probabilidad de algún tipo de anomalía cardíaca aumenta de manera insignificante, pero se pierde en el contexto de la variedad de factores estresantes que una persona encuentra en su vida”, concluyó el científico.

Anteriormente, científicos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE.UU. informaron que se espera una tormenta magnética en Rusia el 1 de febrero. Le dieron la clasificación más débil: G1.

Cortesía de Sputnik

Te podría interesar

Científicos teorizan la existencia de una nueva categoría de agujeros negros de tamaño inimaginable