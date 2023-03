Cómo detectar a un infiel con tres cosas obvias

Una infidelidad siempre saldrá a la luz, lo peor de todo es que será su pareja la primera que lo descubra, por algunas actitudes obvias que los delatan y es que aunque se crean listos para ocultar su engaño, llega el momento en que cometen errores y quedan expuestos.

Hasta el hombre más precavido, puede descuidar ciertas cosas, se le puede ir uno que otro detalle importante y sobre todo, con el paso del tiempo, puede hacer una de la 3 cosas obvias que hace un hombre infiel y que lo delatan, dice aquel refrán “al mejor cazador, se le va la liebre” y hay mujeres muy astutas cuyo sexto sentido intuye todo.

Aquí estas 3 cosas muy obvias que hace un hombre infiel y que lo delatan, hay muchas señales que te comprueban que tu pareja te está engañando, observa y analiza detenidamente, hay comportamientos que no pasan desapercibidos para alguien a quien conoces desde hace mucho tiempo.

Ten pruebas suficientes para decirle que ya lo sabes todo, que lo descubriste y que no te va a ver la cara, enfréntalo sabiendo que sí hay una tercera en discordia, no dejes que se excuse cuando sabes que no tiene salida, él tiene una aventura y es hora de quitar caretas, pero antes observa bien y analiza.

Se preocupa más por su imagen. De pronto quiere bajar de peso, hacerse un corte juvenil, vestir con las tendencias de los jóvenes, hasta se quiere pintar las canas que tiene, cuando a lo mejor antes le daba igual su aspecto, ahora ha cambiado hasta su forma de hablar, usa modismos y está en todas las redes sociales habidas y por haber.

Está gastando más dinero. Si tal vez la familia pasa por una situación complicada, tiene una justificación, pero si lo que no da para el hogar se lo gasta en nueva ropa o tratamientos para él, algo ya no está bien, tal vez lo que no te da económicamente, se lo esté dando a su amante.

Indiscreciones. En alguna plática se le ha salido una anécdota en donde tú no estabas, o de pronto cae en contradicción cuando te percatas que no se quedó hasta tarde en la oficina, estás contradicciones te ayudan a caerlo en su mentira, no te dejes, dile que ya lo sabes todo y que es hora de responder por sus actos.

Con información de En Pareja