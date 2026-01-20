Compañía de Jesús inició proceso para concretar salida oficial de Felipe Berríos: “Se constataron conductas que transgredieron límites”

La Compañía de Jesús admitió que, si bien en algunas instancias no se alcanzó la “certeza moral” exigida por el proceso canónico respecto de determinados hechos, sí se constataron conductas que “transgredieron límites y provocaron daño”.

La Compañía de Jesús en Chile confirmó que dio inicio al proceso formal para concretar la salida oficial del sacerdote Felipe Berríos, luego de que el propio religioso solicitara su dimisión de la orden religiosa.

La decisión marca un punto culminante en un caso que ha mantenido en vilo a la iglesia chilena desde mayo de 2022.

Según informó la institución, el provincial de los jesuitas, padre Juan Cristóbal Beytía, enviará los antecedentes a la Curia General en Roma, para que comience la tramitación administrativa correspondiente según el derecho canónico.

Por medio de un comunicado, la orden detalló los procedimientos seguidos en este polé,mico caso.

“Ante denuncias por abusos que afecten a niñas, niños, adolescentes o personas en situación de vulnerabilidad, se activan protocolos institucionales de público conocimiento”, explicaron, añadiendo que estos se aplican “sin excepción” bajo criterios de “imparcialidad, rigor y autonomía”.

La declaración especifica que las medidas adoptadas respecto de Felipe Berríos —tanto en el acompañamiento y reparación a las personas denunciantes como en las restricciones impuestas al sacerdote— se sustentaron en los antecedentes recopilados durante dos instancias formales: la Investigación Previa y el Proceso Administrativo Penal, “los que fueron desarrollados por expertos independientes”.

Reconocimiento de conductas que “transgredieron límites y provocaron daño”

Uno de los puntos destacados del comunicado es el reconocimiento de comportamientos inadecuados por parte del sacerdote. La Compañía de Jesús admitió que, si bien en algunas instancias no se alcanzó la “certeza moral” exigida por el proceso canónico respecto de determinados hechos, sí se constataron conductas que “transgredieron límites y provocaron daño”.

“Lo que lamentamos profundamente”, subrayaron desde la orden.

Entre los fundamentos de las decisiones adoptadas, los jesuitas destacaron “el deber eclesial de asumir con responsabilidad situaciones que han causado un daño profundo a personas concretas y a la confianza de la comunidad”, junto con lo que definieron como un “compromiso ineludible con la justicia, la búsqueda de la verdad y la protección prioritaria de personas en condición de vulnerabilidad”.

Antecedentes del caso

Felipe Berríos, conocido por su trabajo en campamentos y poblaciones vulnerables, fue suspendido de sus funciones sacerdotales en mayo de 2022, luego de que un mes antes se presentara una denuncia por ocho delitos de índole sexual contra mujeres de entre 14 y 23 años.

Anteriormente, se había abierto una investigación previa canónica a cargo de la abogada externa María Elena Santibáñez, quien encontró «verosimilitud» en los hechos denunciados por las víctimas.

Desde 2014, el sacerdote residía desde 2014 en el campamento Luz Divina, en el sector La Chimba de Antofagasta ,del cual debió salir tras el inicio de las pesquisas.

El resultado y sus conclusiones fueron enviados a la Curia General de la Compañía de Jesús en Roma, donde se estableció la culpabilidad de Felipe Berríos en delitos contra menores de edad.

En mayo de 2024, la Compañía de Jesús publicó un comunicado en el que señala que “Luego de un largo proceso canónico, el Padre General de la Compañía de Jesús, tras haber estudiado los antecedentes recopilados, ha decretado la expulsión de Felipe Berríos de la Compañía de Jesús”. La nota señala que la decisión cuenta con el aval del Dicasterio para la Doctrina de la Fe.

“Como Compañía de Jesús, con humildad pedimos perdón a las víctimas, sus familias y cercanos por el dolor causado”, indicaron en el texto.

“Hechos como estos jamás deberían ocurrir”, enfatizaron.

Sobreseimiento por prescripción de la acción penal

Sin embargo, en junio de 2023, el 34° Juzgado del Crimen de Santiago decretó el sobreseimiento total y definitivo del sacerdote, aunque en la resolución se mantuvo acreditado un hecho de abuso sexual hacia una persona mayor de 12 años ocurrido en agosto del año 2000.

Luego en diciembre de 2025, la Corte de Apelaciones de Santiago dictó sentencia definitiva en la investigación penal contra el sacerdote y ordenó su sobreseimiento en la causa iniciada, en abril de 2022.

El tribunal de alzada determinó que, bajo la normativa del año 2000, los simples delitos prescriben en cinco años. Por lo tanto, a la fecha de la autodenuncia, la acción penal se encontraba “largamente prescrita”, como señaló el fallo.

En cuanto se dio a conocer el fallo judicial, también se conoció una declaración pública de Felipe Berríos: “Quiero manifestar mi satisfacción por el resultado de esta causa que se inició, a mi solicitud, con el objeto de que se aclararan -por los tribunales de mi país y en el marco de un procedimiento transparente seguido ante jueces imparciales- las imputaciones que se me hicieron en el marco de una investigación canónica iniciada por una falsa denuncia de la Fundación para la Confianza, que curiosamente prefirió ventilar este caso en el Vaticano y no en los tribunales de justicia”, declaró.

“Como he sostenido desde el primer día y como lo ratifica la sentencia de hoy, el procedimiento canónico no es garantía de debido proceso ni de justicia, ya que al amparo del secreto impide que la opinión pública sepa de qué y con qué prueba se me acusó; y por qué y con qué prueba se me condenó en ese ámbito”, añadió.

Más adelante apuntó a la Fundación para la Confianza y a la Compañía de Jesús lamentando que no colaboraran en la investigación judicial y que haya sido necesario llegar a la incautación del informe de la investigación canónica.

Con el inicio del trámite informado este martes, la Compañía de Jesús formaliza un proceso que podría culminar con la desvinculación definitiva del sacerdote de la orden religiosa. El procedimiento, que sigue las normativas del derecho canónico, implica la revisión de los antecedentes por parte de la Curia General en Roma, instancia que tomará la decisión final respecto de la pertenencia de Berríos a la congregación.