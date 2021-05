Comuneros ecuatorianos de la etnia Shuar retienen avioneta como protesta contra la minería

Pobladores de la etnia Shuar de la comunidad Yaapi, en la provincia ecuatoriana de Morona Santiago (este), que se oponen a la actividad minera, mantienen retenida una avioneta y a su piloto, que buscaba evacuar a personal de la empresa minera Ecuasolidus en esa provincia, informó el lunes un medio local.

«Por cuatro ocasiones hemos dicho no a Ecuasolidus, no a la empresa minera, no al extractivismo, pero han seguido insistiendo y hoy tenemos esta avioneta que hacía servicios para Ecuasolidus (…) y el pueblo ha decido que hagamos respetar nuestras resoluciones (…) la defensa de los derechos de nuestros pueblos y naciones» dijo José Esach, del Comité de Defensa Territorial de Yaapi, en un video posteado por el medio digital Macas News en la red social Facebook.

La avioneta buscaba evacuar a tres funcionarios de la empresa de prospección minera desde la comunidad de Yaapi, cuando fue retenida por los comuneros Shuar que se oponen a la actividad minera en sus territorios.

La retención ocurrió el domingo cuando varias comunidades de la nacionalidad Shuar, asentadas en la zona, se reunían para acordar acciones en lo que sus pobladores consideran la defensa de su territorio y de su derecho a la consulta previa, libre e informada para la explotación minera.

La Consulta Previa es un derecho consagrado en la Constitución del país suramericano, con base en tratados internacionales, así como en estándares de jurisprudencia internacional.

El lunes, las organizaciones se reunieron con la gobernadora de la provincia, Adriana Jaramillo, con el acompañamiento de la Dirección de Territorios de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae).

En el encuentro, el jefe provincial de Policía, Vidal Olmedo, dijo que la empresa Ecuasolidus había sido advertida desde antes que no debía ingresar a la comunidad Yaapi porque podía correr riesgos.

Agregó que al momento no existen personas secuestradas ni se ha previsto ejecutar un operativo policial en la zona.

«Ahora estamos tratando dos puntos: no existen secuestrados como bien lo dicen nuestros hermanos (comuneros), no tenemos previsto el ingreso por parte de la Policía Nacional para realizar algún tipo de operativo en la zona; que esto quede claro», dijo Olmedo a periodistas locales.

Medios de comunicación de la provincia, mientras tanto, informaban que el capitán de la nave en Yaapi estaba retenido.

El martes habrá una asamblea ampliada de comunidades indígenas para ratificar la decisión de decir no al extractivismo.

Esach añadió que mientras las autoridades no den la cara y garanticen que Ecuasolidus no volverá a dividir a la gente la aeronave permanecerá en la comunidad.

En diciembre, la Confeniae exigió al Gobierno de ese país suramericano la reversión total de las concesiones mineras en territorio de la etnia Shuar, bajo la premisa de que se habrían otorgado de manera ilegal.

Fuente: Sputnik

