Comunidad Awanjún decidida a clausurar estación petrolera en Perú si no atienden sus demandas

Las comunidades indígenas de la etnia awajún en Perú amenazaron con clausurar una estación petrolera si el Gobierno no atiende sus demandas por beneficios derivados de la explotación de petróleo en sus territorios.

«Si al Ejecutivo no le interesa [la estación petrolera], entonces ¿a quién le sirve toda esa explotación y transporte de crudo que existe en la Amazonía? Si no le sirve al Ejecutivo ni al diablo, lo que hay que hacer es clausurar, meterle un plan de abandono y que no nos molesten más y que nos dejen vivir en paz. Eso se va a aplicar si no se pronuncian», dijo el líder awajún Ismael Pérez, vocero de la Comisión de los Pueblos Originarios, a la radio local RPP

Este lunes se cumplen 53 días desde que miembros de la etnia awajún, residentes en el departamento amazónico de Loreto (nororiente), tomaron la Estación 5 del Oleoducto Norperuano, el principal del país, y que, administrado por la estatal Petroperú, transporta el crudo desde la Amazonía hasta los puertos de la costa.

El líder awajún dijo que el Gobierno «no puede decir que [las comunidades[ no han buscado el diálogo», pero tras no recibir una solución o respuesta concreta a sus reclamos, se ven forzados a radicalizar su protesta.

Los indígenas reclaman que el Gobierno cumpla con mejoras en servicios públicos de educación y salud, así como exigen medidas para mejorar la agricultura local y planes para remediar el impacto ambiental de las operaciones extractivas.

Cortesía de Sputnik

Te podría interesar

Indígenas peruanos en peligro de un etnocidio producto de la desidia gubernamental ante la pandemia