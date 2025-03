Comunidad changa y pescadores logran hito colaborativo en solicitud de Espacio Costero en Caleta Chañaral de Aceituno

Imágenes Espacio Costero Marino Caleta Chañaral de Aceituno. Fotografías: Rodrigo Díaz, antropólogo

Comunidad del Pueblo Chango y pescadores artesanales establecen gestión colaborativa en Caleta Chañaral de Aceituno

En la región de Atacama, específicamente en la turística Caleta Chañaral de Aceituno, comuna de Freirina, el pueblo chango ha dado un paso significativo en la solicitud de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), amparados por la Ley 20.249. Desde hace dos años y medio, esta comunidad ha trabajado en el reconocimiento y acreditación de sus usos consuetudinarios, con el objetivo de resguardar sus derechos y promover la conservación y manejo sustentable de los recursos marinos en una zona considerada prioritaria para la biodiversidad mundial: el Archipiélago de Humboldt.

En una muestra de gobernanza local y diálogo colaborativo, la Comunidad Indígena Changa presentó un documento ante la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, desistiendo parcialmente de algunos sectores de su solicitud de ECMPO “Caleta Vieja”. Esta decisión busca facilitar la renovación del muelle y embarcadero de la caleta, infraestructura clave para el desarrollo económico, turístico y social de la zona.

Felipe Rivera, consejero de la Comunidad Indígena Changos Álvarez Hidalgo y Descendencia de Caleta Chañaral de Aceituno, y vocero de los ECMPO Tifuka y Caleta Vieja, destacó la importancia de este acuerdo: “La importancia de avanzar en conjunto entre organizaciones del mismo territorio, localmente situadas, es que tenemos una oportunidad tremenda de que el manejo y la administración del borde costero quede localizada territorialmente. Esto permite un manejo conjunto bajo planes de administración donde participan no solo usuarios organizados, sino también usuarios del borde costero no organizados, principalmente mujeres recolectoras que, históricamente marginadas, hoy tienen la oportunidad de ser incluidas en un plan de administración”.

Agregó: “Este acuerdo es muy valorable. La comunidad propuso al sindicato, a partir de una petición de la DOP (Dirección de Obras Portuarias), desafectar ciertas franjas de un polígono. Nuestra comunidad accedió a dar todas las facilidades para que la reposición de la infraestructura portuaria sea un hecho lo más pronto posible, lo que traerá beneficios económicos, turísticos y sociales, no solo para quienes viven en la caleta, sino también para quienes la visitan, ya que se ha transformado en un destino turístico de importancia nacional”.

También indicó: “Valoramos esta posición de acuerdo. Es la forma en que, desde el minuto cero, debe plantearse este tipo de colaboración. Esperamos que esto sea un pequeño ejercicio para futuros acuerdos, dado que existen diversos procesos de solicitud de ECMPO en el sector. Este es un primer ejercicio que valoramos mucho como comunidad, así como la disposición del sindicato a aceptar nuestra propuesta de desafección o desistimiento parcial”.

Este hito marca un precedente en la gestión colaborativa de los recursos marinos, destacando el compromiso del pueblo chango con la conservación y el desarrollo sostenible de su territorio, en armonía con los intereses de todos los actores locales.

¿Qué son los ECMPO?

Los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), establecidos por la Ley 20.249, son áreas marinas delimitadas cuya administración es otorgada a comunidades indígenas o asociaciones de estas, cuyos integrantes han ejercido el uso consuetudinario de dichos espacios, previo cumplimiento de una serie de procedimientos y verificaciones por parte de organismos técnicos del Estado. Estos espacios no constituyen dominio y no pueden imponerse sobre otras concesiones ya establecidas. Además, tienen una vocación de gobernanza colectiva, ya que pueden incluir a diversos actores del borde costero, no únicamente a comunidades indígenas.

