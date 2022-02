Comunidad Mapuche Williche en Chiloé avanza en la recuperación de su espacio marino costero ancestral

La importancia de avanzar en esta ECMPO, es para seguir manteniendo nuestras raíces y que las nuevas generaciones puedan tener y conocer lo que nuestro mar provee, dice una de las mujeres que está impulsando esta demanda. La fotografía de Cristian Larrere, muestra Huapilinao, un sector de esta comunidad.

Comunidades Mapuche Huilliches de la comuna de Ancud, en Chiloé, mostraron su satisfacción por que su demanda para que la zona costera en que habitan, avance un paso más en el largo y burocrático proceso para convertirse en un Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios, establecido por la Ley Lafkenche (20.249). Esto luego que la Corporación de Desarrollo Indígena, reconociera la totalidad del maritorio exigido por la comunidad de Linao, en la parte norte del mar interior del archipiélago, como zona de uso ancestral.

El espacio marino costero comprende 700 hectáreas de agua, el fondo del mar y las playas del sector de Huapilinao, «uno de los sectores más hermosos del mar interior de Chiloé».

Para Alvaro Montaña, quién apoyó esta demanda, «este es un triunfo de una pequeña pero firme comunidad de mujeres huilliches valientes, que han trabajado por años por resguardar su medio ambiente y sus tradiciones, interrumpidas por los procesos de sobreexplotación, privatización y contaminación del mar».

Con mucho cariño y compromiso iniciamos el 2015 el apoyo a la comunidad de Linao, junto a Ruth Caicheo, Javier de la Calle, Carolina Sepúlveda y Luis Torres y posteriormente con el apoyo de la antropóloga Verónica Núñez Gallardo, se ingresó la solicitud en marzo de 2017.

Montaña agregó en su página de facebook que «este avance en el proceso de solicitud, da una esperanza que al menos este tramo de costa se mantenga libre de privatización, resguardando la administración comunitaria-local para las siguientes generaciones y esperamos que sea un maritorio donde la economía rural tradicional, la extracción de algas, la pesca de orilla, la marisquería sigan realizándose y donde los ecosistemas marinos puedan conservarse y regenerarse».

Una de las activas mujeres que siguen trabajando para recuperar este espacio marino costero de uso ancestral es Carla Cárdenas Curimilla, quién desde Linao conversó con radiodelmar.cl. Carla, que es Educadora tradicional del Colegio Bahía Linao, recuerda que esto empezó el 2015, cuando era la presidenta doña Valeria Cubate Coloane y vicepresidenta Johana Huenteo Milapichun, además de todas las socias de la comunidad y la ayuda de profesionales y dirigentes de Ancud.

1. ¿Qué importancia tiene que la Conadi haya aprobado esta ECMPO… cómo sigue el proceso ahora?

-Esto significa avanzar un paso mas en la larga tramitación que se inició el 2017 y que ahora la Comisión Regional de Usos del Borde Costero (CRUBC), deberá pronunciarse si aprueba el espacio costero, pero el organismo técnico del Estado, la Conadi, acreditó la totalidad del espacio por lo que es una muy buena señal ya que se reconocieron los usos culturales que fundamentaban la solicitud. Ahora solo viene la aprobación política de CRUBC.

2.- ¿Podrías describirnos la importancia de que este lugar se proteja y qué comunidades son las que han solicitado este Espacio Marino Costero?

– La importancia es para que nuestra gente y futuras generaciones tenga espacio donde puedan seguir sacando sus mariscos y algas, de las cuales nos permite sustentar nuestros hogares, y también poder pasear tranquilos en nuestro territorio. La comunidad que ha gestionado esto, se llama lafkenche Linao.

3.- ¿En esa zona hay salmoneras?

– Así es, pero ya no funcionan por el motivo que contaminaron mucho esa área de mar, el cual, ya no les rinde la producción de salmones. Aún, reitero que dónde está la salmonera, no es donde nosotros solicitamos. Porque ellos lo autorizaron muchos años antes, que nosotras.

4.- ¿Qué harán con este espacio Marino Costero?… y qué importancia tiene para ustedes como pueblo Mapuche Williche?

– Es para proteger lo que queda de marisco y algas, y en un futuro repoblar las algas y semillas de molusco, y no es solo para las socias de la comunidad, si no para todas las personas que habitan en nuestro sector. La importancia es para seguir manteniendo nuestras raíces y que las nuevas generaciones puedan tener y conocer lo que nuestro mar provee.

Con información de Radiodelmar.cl