Comunidades mapuche de Temuco iniciaron proceso de reivindicación territorial y alertan por atentatorio Plan Regulador Comunal

“Las comunidades solicitan la definición del límite urbano del Plan Regulador Comunal, se necesita abrir este dialogo para dar soluciones de alto nivel para las comunidades mapuche afectadas directa e indirectamente”, señalan desde el Txawün Comunidades Temuko

El lofmapu Futronwe (Botrolhue) dio inicio a un proceso de reivindicación territorial con dos claros objetivos. Primero, detener el avance del radio urbano del plan regulador y segundo, el de recuperar tierras históricas que permitan oportunidades de desarrollo, indicaron.

Ver comunicado público

El Txawün de Comunidades mapuche de Temuko, señalaron que existe la necesidad de definir el radio urbano del Plan Regulador Comunal de Temucoo, “el que amenaza con declarar como urbanas todas las tierras que hoy son reivindicadas por todas nuestras comunidades”, indicaron.

También señalaron: “Por lo mismo, se emplaza al alcalde de la comuna de Temuco a dar seria respuesta a esta situación de definición del Plan Regulador Comunal y su límite urbano, situación que viene siendo demandada hace casi un año por parte de nuestras comunidades sin encontrar respuesta de parte del edil”.

Agregaron las comunidades mapuche: “Como comunidades mapuche de la comuna de Temuco, buscamos soluciones en nuestra comuna sin importar el valor comercial de la tierra, ese no es nuestro problema, por lo mismo hemos decidido hacer uso de los terrenos que legítimamente nos pertenecen de forma ancestral y que hoy están en riesgo debido a la presión e instalación de loteos irregulares, villas, y poblaciones urbanas de Temuco y Labranza. Nosotros también necesitamos espacios para nuestro desarrollo y las tierras de la cuenca del Botrolhue son parte de nuestra herencia histórica y exigimos soluciones apegadas a lo que señala el derecho, no queremos tener que migrar y ver como se llena de poblaciones nuestro territorio”.

También indican: “En la comuna existen casi 10 mil hectáreas de carácter forestal que bien podrían dar solución a la demandada de todas nuestras comunidades, por lo mismo señalamos que seguiremos avanzando en la revitalización y recuperación de nuestro mapuche mogen y de nuestros derechos porque no confiamos en la “buena voluntad” ni en los tiempos de esta administración municipal para dar respuestas. Ya hemos visto como se siguen entregando permisos en el departamento de obras municipal para construir sobre títulos de merced, sin prestar atención a nuestra solicitud de parar esta situación que vulnera nuestros derechos, así mismo hemos visto como seremis y ministros corren a ayudar a las tomas de terreno de pobladores con soluciones habitacionales mientras que a nosotros nos amenazan con la policía. Por tanto, entendemos que estamos siendo víctimas de una política racializada de parte de quienes dirigen las instituciones del Estado, razón por la cual no aceptaremos un no frente a la necesidad de recuperar estas tierras para nuestras familias. Wewaiñ”, sentenciaron.

Seguir leyendo más…