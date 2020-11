Con 10 mítines en dos días Trump realiza dramático intento por lograr victoria electoral

"¿Te imaginas si pierdo?": Trump amenaza con irse de Estados Unidos si Biden lo derrota

"¿Te imaginas si pierdo? Toda mi vida, ¿qué voy a hacer? ¡Voy a decir que perdí ante el peor candidato de la historia de la política! No me voy a sentir tan bien. Tal vez tenga que irme del país, no lo sé ", dijo Trump. en una entrevista televisiva.