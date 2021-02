Con cientos de actividades Italia conmemora 700 años del fallecimiento de Dante Alighieri

Con cientos de actividades, muchas de ellas ya disponibles en línea, Italia recordará durante todo el 2021 el 700 aniversario de la muerte de Dante Alighieri (1265–1321), considerado el padre de la lengua italiana y símbolo de unidad nacional.

Su obra maestra, la Comedia, es la mayor obra literaria en italiano. Dante sustituyó el latín y escribió en florentino vulgar. Lo depuró y refinó, e incluyó dialectalismos, latinismos, arabismos y galicismos, conformando un léxico de tal riqueza que impuso el florentino y desplazó las lenguas itálicas restantes, reseñó el diario La Jornada.

Su legado influyó en su admirador Bocaccio (a quien se debió la adición “Divina”) y en Petrarca, quienes terminaron por enriquecer y consolidar lo que se conoce hoy como el italiano.

En el calendario de las celebraciones, la fecha clave es el 25 de marzo, instituida el año pasado por el gobierno italiano como efeméride anual para recordar el inicio de su viaje fantástico en el año 1300. Otro suceso trascendente será la construcción del museo de la lengua italiana, la cual se iniciará este año en el monasterio de Santa María Novella, en Florencia.

La Comedia obra emblemática de Dante Alighieri. Foto: WEB.

Innumerables serán las publicaciones dedicadas al poeta, entre ellas Dante, biografía escrita por Alessandro Barbero, el medievalista más popular del país.

Los festejos en todo el país combinan lo que es Dante: cultura alta y popular. Es estudiado tanto por notables lingüistas como por todos los jóvenes en las escuelas. En la vida cotidiana, la Comedia representa 90 por ciento del lenguaje cotidiano (2 mil palabras). Pero es usado también en campo especialista. La Accademia della Crusca (de la lengua italiana, la más antigua del mundo) publicará cada día de este año una palabra distinta explicada, disponible a través del enlace: (https://accademiadellacrusca.it/it/dante)

Será Florencia el centro de las conmemoraciones con más de 100 actividades organizadas por 30 instituciones. Las primeras ya pueden gozarse en línea, como las dos muestras virtuales de la Galería de los Uffizi.

La primera, A riveder le stelle, muestra una joya: los 88 dibujos (1586 al 1588) de la Divina comedia realizados por Federico Zuccari. El pintor manierista trabajó para Felipe II en el monasterio dell’Escorial, en Madrid, y es autor de los frescos de la cúpula de la catedral de Florencia.

La suya es considerada una obra maestra que “ni siquiera las célebres ilustraciones del mismo tema del francés Gusav Doré (1861) se le comparan”, según el comunicado de prensa.

En La Toscana tendrán lugar 101 actos en honor al escritor italiano. Foto: WEB.

La segunda muestra es Non per foco ma per divin’arte, que exhibe las obras dedicadas a Dante en la colección de los Uffizi, disponible a través de (https://www.uffizi.it/mostre-virtuali/dante#)

Por otro lado, destacan las conferencias de la Academia Toscana de Ciencias y Letras La Colombaria, en línea, cada jueves a las 16:30 horas de Italia (siete horas más respecto de México), hasta el 4 de marzo. Será una reflexión de Dante con relación a la política, la mujer y la tradición clásica. Un segundo ciclo será en otoño (del 4 de noviembre al 16 de diciembre. http://www.colombaria.it/2020/12/ 15/mondi-e-voci-dantesche/)

La Toscana propone en toda la región 101 actos, cada cual equivale a los municipios y áreas citadas en la Comedia, por las que Dante vagó en los primeros años de su exilio y donde compuso el Infierno, antes de asentarse en Verona (1313 al 1318), en la corte de Cangrande della Scala, y en Ravenna (1318–1321), en la de Guido Novello da Polenta. Ambas ciudades completan el programa, aunque también estará presente en el resto del país.

Dante se asentó en Ravenna en los últimos años de su vida. Las fuentes afirman que murió de malaria fulminante, la cual contrajo durante una misión diplomática en Venecia, pero los últimos estudios lo han puesto en duda (Barbeo).

Los florentinos quisieron regresar sus restos a Florencia después de su muerte, sin éxito; no lo logró ni el papa Medici León X, porque los padres franciscanos del convento lo impidieron al esconder los restos, que no aparecerían sino hasta 1781. Su tumba, en la Basílica de Santa Croce –panteón de los florentinos ilustres–, sigue vacía.

