Con Elisa Loncón y Hernán Rivera Letelier a tablero vuelto: FIL Macul inauguró cuatro días de cultura e intensos debates (+Videos)

Este jueves 29 de junio se inauguró en el Gimnasio Municipal de Macul la Primera Feria Internacional del Libro, la que se desarrollará hasta el domingo 2 de julio y cuya entrada es liberada.

En el acto inaugural, el alcalde Gonzalo Montoya sostuvo que el país enfrenta un desafío importante donde es vital la capacidad de repensarnos y de releernos como sociedad: “por eso es tan relevante para nuestro municipio generar esta feria internacional del libro con el objetivo de entregar a nuestras diversas comunidades de Macul y de la Región Metropolitana una oportunidad real y gratuita de acceso a la cultura y al conocimiento”.

FIL Macul inaugura cuatro días de cultura e intensos debates

“La literatura es la memoria de la humanidad en sus más diversas formas. No tiene clase social, no tiene fronteras, no tiene sexo ni dictadura. No es un espacio en donde se encienden ideas hasta convertirse en brasas, sino un universo que alberga sueños y anhelos que deseamos compartir o guarda en nuestras memorias”, destacó Montoya.

Durante los cuatro días de FIL se podrá recorrer las más de 30 editoriales nacionales e internacionales, las que contarán con descuentos especiales y también poder asistir a presentaciones de libros y más de 30 ponencias, donde las y los diversos autores invitados aportarán su visión desde la perspectiva de los derechos humanos, los pueblos originarios, el enfoque de género, del deporte y el humor.

Elisa Loncón: “Yo creo que el camino debe ser a través de la educación”

La ex presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, presentó durante la jornada su libro “Aportes de la Filosofía Mapuche para el Cuidado del Lof y la Madre Tierra”, junto con la destacada doctora en letras e investigadora Paula Miranda.

En la ocasión dio cuenta de los permanentes aportes que los pueblos originarios realizan, a través de su cosmovisión, en la sociedad actual destacando el respeto por la naturaleza y el medioambiente y el trabajo por generar condiciones de buen vivir.

De esta forma en su alocución expresó que, tras ser consultada por la recién presentada Comisión por la Paz y el entendimiento, señaló que “son iniciativas de gobierno, que no sé cuánto irá a avanzar. Yo creo que el camino debe ser a través de la educación y de una relación de trabajo horizontal con las organizaciones territoriales para ir construyendo la paz”.

Hernán Rivera Letelier: “Hombres que Llegan a Un Pueblo”

En tanto el Premio Nacional de Literatura 2022 Hernán Rivera Letelier presentó su libro un compilado de cinco novelas que fueron escritas durante el confinamiento durante el período de la pandemia del Covid.

El escritor pampino se encuentra también promocionando su último libro “La vida oculta de un escritor”, novela donde hace un repaso de su vida a través de los personajes de sus obras literarias.

Durante la presentación Rivera Letelier señaló que “lo que yo escribo tiene que ver con mi hábitat, que es el desierto”, haciendo hincapié que “el desierto soy yo. Mis arrugas no son arrugas sino es la cartografía de la pampa, una cartografía en mi piel. Yo trabajé 30 años en la mina, yo escribo desde adentro, nadie me contó cosas”.

