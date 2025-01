CON RESULTADOS Y APROBACIÓN HISTÓRICA DEL PUEBLO, AVANZA GOBIERNO DE SHEINBAUM: OLIVIA SALOMÓN

CIUDAD DE MÉXICO.- «Son 100 días de la llegada a la presidencia de la República, de la primera mujer presidenta. Claudia Sheinbaum sigue haciendo historia con evidentes resultados en materia económica, de justicia social y de proyectar a nuestro país a nivel mundial», expresó la empresaria poblana, Olivia Salomón, al acudir al Informe de los primeros 100 días de gobierno que se llevó a cabo en el zócalo de la capital.

«Con una aceptación en las encuestas que alcanza casi el 80 por ciento, la presidenta Claudia Sheinbaum ha rebasado todas las expectativas durante los primeros 100 días de su gobierno. En materia económica, tiene el respaldo de las cámaras empresariales; lleva prosperidad compartida en cada una de sus «, comentó.

Olivia Salomón expresó su orgullo por el impulso que en tan solo 100 días de gobierno, han registrado los programas dirigidos a las mujeres de todas las edades y de todos los sectores de la población, principalmente los que históricamente permanecían en el olvido como las mujeres indígenas, las artesanas, las emprendedoras. Destacó que, al ser las nuevas generaciones una prioridad en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, las niñas, las adolescentes y las jóvenes reciben apoyos en educación, alimentación, pero sobre todo la protección de una administración federal que se preocupa por su desarrollo.

Ante más de miles de personas que asistieron a su Informe por los primeros «100 días del segundo piso de la Cuarta Transformación», la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, aclaró que se llama segundo piso de la Cuarta Transformación, “porque los cimientos y la base las puso el mejor presidente, Andrés Manuel López Obrador y a nosotros nos toca consolidar, sumar y avanzar con el segundo piso, con la raíz bien firme y el corazón por delante.

Que se oiga nuevamente, bien, lejos y fuerte: No vamos a regresar al modelo neoliberal, no vamos a regresar al régimen de autoritarismo y fraudes, de corrupción y privilegios, no dejaremos que regrese la decadencia del pasado donde se gobernaba para unos cuantos y no había diferencia entre el poder económico y el político, vamos a seguir con el humanismo mexicano y con la máxima de que por el bien de todos, primero los pobres».