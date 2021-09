Con videos y muestras fotográficas fanáticos del mundo recuerdan el 75 cumpleaños de Freddie Mercury

Admiradores de todo el mundo recordarán este 5 de septiembre el cumpleaños número 75 de Freddie Mercury, legendario vocalista de la banda británica Queen, fallecido el 24 de noviembre de 1991.

Para conmemorar la ocasión, se han pautado una serie de anuncios y publicaciones sociales. El Freddie Mercury oficial Canal de Youtube celebrará al hombre y el legado que dejó, asociándose con Mercury Phoenix Trust, la organización contra el SIDA fundada en su nombre para un día de celebración de cumpleaños.

Un nuevo video creado especialmente para el día nos recuerda algunos momentos inolvidables del inmortal intérprete que se quedó con nosotros y en nuestros recuerdos, reseñó el portal EzAnime.net.

Asicionalmente, en asociación con la National Portrait Gallery, se rendirá homenaje a la icónica presencia de Freddie Mercury en el escenario, con la exhibición pública de la ahora icónica foto de Freddie tomada por Neal Preston en Wembley en 1986 que la Galería ha adquirido para su colección permanente y va en From the Ground Up en una nueva exposición en asociación con Brent Museums and Archives en The Library, Willesden Green en Brent.

De diversas maneras recordarán hoy al líder de Queen en su 75 cumpleaños. Foto WEB.

Freddie Mercury actuó con Queen para Ayuda de vida en el estadio de Wembley en 1985 y nuevamente en 1986 para el Tour ‘Magic’ de Queen, la fuente de la fotografía de Neal Preston. Para apreciar la imagen, los interesados pueden visitar la Galería Nacional de Retratos página web oficial para mayor información.

TikTok también se une al coro de Ay-Oh que saluda a Freddie Mercury con una campaña ‘Freddie 75’ que ofrece una camiseta exclusiva diseñada a medida que tiene como objetivo recaudar más fondos para continuar el trabajo incesante del MPT en sus continuos esfuerzos para apoyar el VIH. / Organizaciones de ayudas en todo el mundo.

En otra parte de Queen News, el episodio ‘The Greatest’ de su semana, ‘Queen On Video’ celebra el enfoque pionero de la banda en la realización de promociones, lo que resultó en algunos videos de gran éxito verdaderamente memorables. A lo largo de su historia, Queen siempre ha sido capaz de divertirnos, conmovernos, entretenernos y sorprendernos con sus videos, lo que ha dado como resultado algunas de las imágenes más duraderas e icónicas de la música rock.

Calle en Múnich lleva su nombre

Desde hace un año atrás, el vocalista de Queen es honrado por Múnich, ciudad donde vivió durante seis años en la década de 1980.

El ayuntamiento de la ciudad alemana decidió nombrar una calle de la ciudad en honor al cantante de Queen, Freddie Mercury, informó el portal DW.

Mercury, que murió en 1991 de sida, tenía estrechos vínculos con la capital bávara, donde vivió durante seis años, durante la década de 1980, en el distrito de Glockenbachviertel.

Además, el álbum de Queen «The Game,» de 1980, con los éxitos «Crazy little thing called love» y «Another one bites the dust», fue grabado en Múnich, en los estudios del productor italiano Giorgio Moroder. «Mr. Bad Guy», un álbum en solitario de Mercury, también se grabó en Múnich.

La calle está en el llamado «barrio creativo», una zona que albergará viviendas y oficinas y que se encuentra en construcción cerca del Parque Olímpico.

Las calles con nombres de artistas de rock y pop son raras en Alemania. En Hamburgo está la Plaza de los Beatles, en Berlín y en Düsseldorf hay calles que llevan el nombre de Frank Zappa, y la ciudad de Bad Nauheim tiene una plaza dedicada a Elvis Presley.

