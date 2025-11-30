Concejal de Colina tenía la razón: Frenan irregular subvención de recursos municipales a Fundación vinculada a hija de Lavín

Concejal de Colina, Federico Koch, tenía la razón: Frenan millonaria subvención irregular a fundación vinculada a hija de Lavín

En un hito que valida una intensa batalla por la transparencia, finalmente la Municipalidad de Colina dio la razón al concejal de Colina, Federico Koch, quien desde enero de 2025 denunció la irregular asignación de fondos municipales a una fundación sin arraigo comunal y vinculada a la hija del ex alcalde Joaquín Lavín.

La resolución, confirmada en la sesión del concejo municipal del 27 de noviembre de 2025, impidió finalmente la entrega de los casi tres millones de pesos, marcando un precedente en la fiscalización de recursos públicos. El edil, tras la decisión, afirmó con contundencia: “Hoy me dieron la razón”.

La reacción del concejal Koch a través de sus redes sociales, fue de satisfacción por el respaldo institucional recibido, tras meses de insistir en las graves falencias del proceso. En sus palabras textuales, recordó el núcleo de su objeción: “Exposé lo injusto del caso y rechacé tajantemente financiar algo irregular y poco transparente con fondos municipales”. Este triunfo no es solo personal, sino un espaldarazo a su labor de vigilancia, que ahora se ve refrendada por el máximo órgano fiscalizador del Estado, confirmando que su postura crítica estaba fundamentada en la ley y no en una mera impresión política.

Koch, quien se define como Concejal Animalista, reiteró que este caso ejemplifica el tipo de prácticas que combatirá incansablemente. Su compromiso, expresado íntegramente en su cuenta de Instagram, queda claro: “Seguiré fiscalizando incansablemente para que no se asignen recursos injustificados ni se respalden prácticas que impliquen maltrato animal. Por la comuna, siempre”. La victoria ante la Contraloría consolida su rol como un veedor clave dentro del municipio, dispuesto a llevar sus objeciones hasta las últimas consecuencias.

El origen de la pugna por transparencia

El origen de esta pugna se remonta a enero de 2025, cuando la Fundación Agrupación Cultural Niños del Sur, con sede en Codegua, Región de O’Higgins, solicitó $2.975.000 a la Municipalidad de Colina para financiar un capítulo del programa “Patrimonios del Mundo”.

Según detalló en la ocasión El Ciudadano, la solicitud se caracterizó por una sorprendente celeridad: ingresada el 2 de enero, fue presentada ante el concejo el mismo día, generando las primeras alertas sobre la transparencia del trámite.

Las irregularidades eran múltiples y graves. Como expuso el concejal Koch, “No existía ningún desglose de gastos: ni personal, ni servicios, ni insumos. Solo una cifra global de $2.975.000, imposible de justificar”. A esto se sumaba que el capítulo ya estaba grabado y promocionado antes de que se aprobara la subvención, tal como lo evidenciaban afiches en redes sociales que incluían el logo municipal. Además, la fundación no tenía vínculo alguno con Colina, pero en su directorio figuraba María Estela Lavín León, hija de Joaquín Lavín, lo que añadió un matiz de posible influencia política al caso.

Ante la aprobación de la subvención por parte del concejo municipal, a pesar de estas flagrantes inconsistencias, Koch no se rindió. Junto a la diputada Claudia Mix, formalizó el 28 de enero de 2025 una denuncia en la Contraloría General de la República, argumentando la ilegalidad de destinar fondos de una comuna a un proyecto ya ejecutado y sin impacto comprobable para la comunidad.

La diputada Mix, en declaraciones recogidas por la prensa en enero, insistió en “la necesidad de investigar este caso porque involucra fondos fiscales entregados a una institución que no posee domicilio en la comuna”.

Once meses después, la Contraloría emitió su dictamen, dando un cierre legal a una controversia que puso en jaque los criterios de asignación de recursos en la municipalidad.