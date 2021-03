Concejal de Pitrufquén investigado por abuso sexual y facilitación para eventual red de explotación sexual infantil, sigue ejerciendo funciones

Cesar Oliva Recabarren concejal de la comuna de Pitrufquén, sigue ejerciendo sus funciones pese a estar en investigación desde el año 2019 por los delitos de: abuso sexual en contra de un menor de edad en carácter reiterado, violación de menor de edad, promoción y facilitación de prostitución de menor de edad y obtención de servicios sexuales entre los años 2012 a 2017″.*

Según lo declarado por la víctima en la querella criminal interpuesta en el Juzgado de Garantía de Pitrufquén, los hechos se suscitan desde el año 2012 cuando Jorge Ferrada Ferrada llegó a vivir a Pitrufquén con solo 13 años de edad, instancia en la que conoció a su vecino Cesar Oliva Recabarren, un conocido comunicador radial de la zona y posterior concejal del PPD, que aún se encuentra en ejercicio.

El estremecedor relato de Jorge Ferrada, quien hizo público el caso en redes sociales -y consintió se hicieran públicos algunos pasajes para este reportaje-, habla de la relación de dependencia que habría establecido Oliva con él y otros niños de su vecindario:

“Era nuestro vecino, al cual niños de mi edad le hacían favores a cambio de plata, por lo que el día en que se me acercó a pedirme uno (…) lo hice y me regaló el vuelto, después esto se volvió algo habitual, me decía que si necesitaba algo lo fuera a ver a la municipalidad, ya que este tipo se aprovechaba de mi situación económica”.

En la foto: Cesar Oliva Recabarren, concejal de Pitrufquén

Las acusaciones hacia Oliva aluden a graves sucesos de connotación sexual, tales como explotación y comercio sexual infantil, causa en la que además se identifican a otros 4 acusados que integrarían una red pederasta. Se trataría de dos sujetos identificados por la víctima como “Dago” y “Lalo”, de los cuales, no se maneja mayor información, un tercero Claudio Matus domiciliado en la comuna de Gorbea y Gabriel Peña Gacitúa, investigado al igual que Oliva por los delitos de violación reiterada, promoción y facilitación para explotación sexual y obtención de servicios sexuales por parte del menor de edad, de acuerdo a la querella interpuesta por la propia Municipalidad de Pitrufquén en el año 2020.

La actividad desplegada por el querellado, habría consistido en incitar, inducir y coordinar encuentros para fines sexuales entre los menores de edad y las personas anteriormente mencionadas, utilizando la posición de autoridad social como concejal de la comuna, pues, éste habría mantenido a Ferrada bajo amenaza desde los 13 años, a riesgo de develar lo sucedido a su familia y afectar la situación financiera familiar dadas sus redes de contacto en la comuna.

“Producto de tales amenazas serias y verosímiles, y tomándose en consideración mi edad en ese tiempo, es que accedí a aquellos encuentros con él, pagándome en algunas ocasiones cantidades de dinero, tales encuentros se concretaron tanto en su casa como en su lugar de trabajo en ese tiempo, dependencias de la Radio Universal”, señala el joven en la querella criminal, a la que accedió este medio, y contó con la autorización de la víctima y su defensa.

Por su parte, la fiscal jefe de Pitrufquén, Paola Varela, indicó que el Ministerio Público –fuera de la querella presentada- ya había iniciado una investigación desformalizada en contra del concejal.

Hechos que salen a la luz: Un secreto a voces

La denuncia del afectado y su familia ha sido apoyada ampliamente por la comunidad desde el año pasado, contexto en que el concejal Oliva fue increpado públicamente por diversas agrupaciones y redes de apoyo del afectado, acciones que llevaron a los detractores incluso a irrumpir en instancias del mismo Concejo Municipal con el fin de exigir la renuncia de Oliva al cargo que ocupa hasta la actualidad.

El alcalde de la comuna, del mismo partido que el concejal, se hizo parte de la querella en contra de Oliva, situación que sacó a la luz escabrosos hechos y que abrió la puerta a más testimonios en redes de sitios locales, en su mayoría anónimos, los cuales develaron una cruda realidad que estaría afectando por años a niños y jóvenes de la comunidad. Esto dio cuenta de más abusos sexuales, vejámenes, torturas y manipulaciones reiteradas en contra de niños y adolescentes vulnerables, económica y emocionalmente, de la comunidad, lo cual, habría ocurrido bajo la complicidad de grupos cercanos o redes de protección del acusado.

En tanto vecinos de la ciudad de Pitrufquén y redes de apoyo de la víctima, atribuyen la lentitud de las diligencias a la falta de colaboración de los potenciales testigos, la mayoría pertenecientes a círculos cercanos a Oliva, tanto del mundo radial como municipal, en donde se dice que existió por mucho tiempo el rumor generalizado de que Oliva tenía a niños y jóvenes a disposición para sus abusos, lo que era un secreto a voces. Los niños que llegaban a las dependencias de Radio Universal habrían sido sindicados cruelmente por estos cercanos como “los cazuelas de Oliva”, rumores que generan pánico en la comunidad sobre los riesgos de la posible existencia de una red pederasta y consternación por las medidas cautelares inexistentes, y el hecho de que el acusado se mantenga hasta el día de hoy en su cargo público. Según el testimonio de la víctima que ha presentado los antecedentes ante la justicia, se señala que Oliva, para celebrar el cumpleaños de uno de sus amigos, entregó como “regalo” a uno de los niños para que fuese abusado.

El concejal logra silenciar a sus querellantes y el regreso al consejo:

La suma de testimonios y declaraciones decantó en que en enero de 2021 la defensa de los investigados César Oliva y Gabriel Peña, presentaron un recurso de protección ante el máximo tribunal regional, el que fue acogido por la justicia, en la cual se obliga a varios denunciantes a borrar las denuncias en su contra de las redes sociales y medios donde estos hayan hecho públicas las denuncias en contra de los sindicados como cómplices y parte de la red que encabezaría Oliva.

De manera que los querellantes hoy están imposibilitados de dar declaraciones, se encuentran silenciados y a la espera de la audiencia reprogramada para mediados de abril. Por otra parte, desde julio de 2020, el PPD, partido en el cual milita Oliva, atendido a la gravedad de los hechos, decidió suspender su militancia hasta que se resuelva definitivamente su situación procesal ante la Justicia Penal Ordinaria. Por su parte, el acusado ha declarado -en su defensa- ser inocente, responsabilizando al alcalde de una supuesta manipulación política, cuestionando de paso la credibilidad de los relatos de Ferrada, acusando a éste de drogadicto.

Finalmente Oliva, tras terminar una licencia médica prolongada hace algunas semanas, ha retomado sus funciones como parte del Concejo Municipal de Pitrufquén, aumentando el clima de crispación y malestar en la comuna, generando de paso, frustración e impotencia en los afectados.

Desde el entorno familiar de Ferrada, el principal denunciante, a dos años de la primera denuncia, el joven se siente desamparado y su familia en un estado de alerta permanente por el daño emocional del joven en esta larga espera.

*Nota del Editor: En la investigación judicial -que se cita- se ocupa el termino “prostitución infantil”. Sin embargo, en el texto informativo que publicamos, y por razones editoriales, utilizamos el termino “explotación sexual infantil” y “comercio sexual infantil”, entendiendo que no cabe el termino “prostitución” cuando se hace referencia a niños, niñas y adolescentes.