Concón, Quintero y Puchuncaví: Diputada Marzán reitera urgencia de acciones ante nuevo caso de intoxicación masiva

Crisis en Zona de Sacrificio: Diputada Marzán apunta a delegado presidencial ante nuevos casos de intoxicaciones

Tras conocerse este martes un nuevo caso de estudiantes y profesores que presentaron síntomas de intoxicación en Quintero, la diputada por la región de Valparaíso, Carolina Marzán, apuntó nuevamente al delegado presidencial para la “zona de sacrificio”, Cristian Cáceres, tras la ausencia de vocerías informativas a la ciudadanía y la ausencia de respuestas formales a las acciones fiscalizadoras realizadas desde la Cámara de Diputados, señalando que «ninguna institución fiscalizada ha respondido».

Hasta el momento no hemos recibido respuestas a las acciones fiscalizadoras desplegadas, desde hace días, debido a lo que ha seguido ocurriendo en #Quintero y #Puchuncaví afectando la salud de las personas.

Esta semana dos nuevos casos con varios afectados, especialmente…

Cabe señalar que se encuentra vigente una alerta sanitaria en el cordón industrial de Concón, Quintero y Puchuncaví, debido a los casos registrados desde septiembre, “sumándose ahora la notificación de nuevos hechos que mantienen a la comunidad aún sin respuestas concretas; aún no sabemos cuál es el origen de todos estos casos que afectan un derecho esencial como es la salud de las personas, especialmente de niños, niñas y adolescentes«.

Junto al caso de Quintero, se conoció otro hecho en la zona, en la Escuela Básica La Chocota de Puchuncaví, donde ocho alumnos sintieron molestias, siendo trasladados al Cesfam de Las Ventanas. La escuela informó que, tras mediciones realizadas por bomberos, se detectó “baja de oxígeno”.

La diputada Carolina Marzán señaló que “el nueve de octubre, a raíz de lo que ha estado ocurriendo, se convocó al Consejo para la Recuperación Ambiental y Social (CRAS) de Quintero. Si bien el delegado expuso un reporte, hasta la fecha no hay información oficial sobre las causas y las propuestas de solución”.

A los casos de contaminación registrados en los centros de salud, más de 170 notificados en los centros de salud, se suman las descargas de materiales en la bahía, afectado incluso subsuelos y nuevos hechos que afectan esta semana a estudiantes y docentes de la zona.

