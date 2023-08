Condenan a 47 años de cárcel a joven mapuche: acusan desproporción, ensañamiento y racismo

Tribunal de Angol sentenció a 47 años de presidio a joven mapuche

“Luego de una larga prisión preventiva, sin antecedentes penales anteriores y con clara conciencia del delito cometido y su compromiso con la no repetición de los mismos; no fueron suficientes para que la justicia chilena y sus jueces -incluso- lo sentenciara a una pena mayor a la que el propio ministerio público solicitaba”, Señala Alianza Territorial Mapuche.

Son cinco penas en contra de Joaquín Millanao Queipul, de 20 años, quien fue condenado tras robar un local especializado en productos para el cultivo de marihuana. Por su parte, Ramón Toris Quiñinao, fue sentenciado a 10 años, mientras que un tercero, de iniciales P.Q.C., deberá cumplir más de 9 años de distintas sanciones aplicadas a adolescentes.

El Tribunal Oral en lo Penal de Angol sentenció a 47 años de presidio a un joven mapuche miembro de Temucuicui, por los delitos de robo con violencia, robo con homicidio frustrado a Carabineros y porte de arma de fuego, en un hecho ocurrido en julio del 2021 en la comuna de Victoria.

En detalle, son cinco penas que suman 47 años de presidio en contra de Joaquín Millanao Queipul, de 20 años, quien fue condenado tras robar un local especializado en la venta de productos para el cultivo de marihuana.

Otro de los acusados, Ramón Toris Quiñinao (27), fue sentenciado a 10 años y un día de presidio por el robo con violencia, mientras que un tercero, de iniciales P.Q.C (19) -quien tenía 17 años al momento de los hechos-, fue sentenciado por robo con violencia a 3 años y un día de internación en régimen semicerrado, por el robo con homicidio frustrado a 5 años y un día de internación en régimen cerrado, y por porte de arma de fuego a la sanción de 541 días de libertad.

La Fiscalía de Alta Complejidad acreditó que el 19 de julio de 2021 Millanao Queipul y P.Q.C. intimidaron con un arma de fuego a tres dependientes del local «PRO GROW», y tras reducirlos y maniatarlos, robaron más de 100 cajas de semillas de cannabis, fertilizantes y otros productos, avaluados en 3,6 millones de pesos.

El fiscal regional Roberto Garrido valoró «positivamente la sentencia condenatoria que se ha dado a conocer, no solo por la entidad de las de las penas impuestas, que son una de las más altas en delitos de esta clase, sino que también porque reflejan una estrategia de persecución a formas de criminalidad que son sofisticadas y que son más organizadas», informó Radio Cooperativa.

Reacciones ante la abultada condena

A través de un comunicado público difundido por Araucanía Diario, la Alianza Territorial Mapuche (ATM), rechazó la abultada condena que recibió Joaquin Millanao Queipul, por parte del Tribunal Oral en lo Penal de Angol.

«Acabamos de conocer la pena de 47 años de prisión contra Joaquín Millanao Queipul, quien fuera primo cercano en la lucha y sacrificio de Camilo Catrillanca allí en Temucuicui donde viven los sobrevivientes de la campaña de exterminio y genocidio cometido por Chile y su “glorioso ejército” hace poco más de 100 años. Condena por los delitos de “robo con violencia, homicidio frustrado a carabineros y porte de arma de fuego”, señala la organización.

Agrega la Alianza: “Joaquín, un joven de 20 años que, al igual que Camilo, creció y vivió desde el vientre de su madre hasta hoy, entre los masivos allanamientos, detenciones ilegales, ataque armado a la escuela donde estudiaron y la persecución y prisión de los adultos de su entorno familiar, y de la muerte de sus cercanos como el propio Camilo a manos de una militarizada policía chilena. Su familia, él y su entorno saben y tienen plena conciencia del delito cometido en la ciudad de Victoria en julio del año 2021, en un asalto a mano armada a un local comercial. No hubo homicidio, pero sí disparos producto del atraco, donde resultaron detenidos junto a otro primo menor de edad”

También indica la organización mapuche: “Una infancia forjada bajo la violencia y opresión en un territorio desbastado por el monocultivo forestal, sin duda, en muchos de esos jóvenes se ha generado un sentimiento de precariedad y desesperanza para asumir conductas fuera del marco normativo tanto wigka como del propio mundo mapuche o comunitario. Sin embargo, y luego de una larga prisión preventiva, sin antecedentes penales anteriores y con clara conciencia del delito cometido y su compromiso con la no repetición de los mismos; no fueron suficientes para que la justicia chilena y sus jueces -incluso- lo sentenciara a una pena mayor a la que el propio ministerio Público solicitaba.

Por su parte, Angela Millanao, hermana del joven mapuche condenado a 47 años de cárcel, señaló una vez conocida la sentencia por el Tribunal de Angol y replicado en Resumen Latinoamericano, lo siguiente: “Saco estas líneas para crear conciencia, ¿qué hubiese pasado si mi hermano fuese el hijo de un ministro por ejemplo Larrain? Si el mismo que atropelló a un hombre y se dio a la fuga (…) O si hubiese sido un cura de estos pedófilos violadores, o tal vez el Paco (…) qué mató a nuestro primo o a Alex lemun y así a muchos más? (…) O ese violador Eduardo Macaya qué pago 150 millones, ante los mismos fiscales y jueces de chile para revocar su prisión preventiva?. Le hubieran dado 5 años o menos o lo dejarían libre”.

“Porque así es la justicia en Chile, muy injusta, dicen que no hay discriminación cuando es todo lo contrario, solo es una pantalla. Mi hermano al momento de su detención, sufrió golpes y fracturas los pacos se ensañaron, eso está en una declaración que él dio ante la Fiscalía.. Y dónde están esos trewas qué hicieron eso? Están libres porque torturar en Chile está permitido, los de derechos humanos no tienen prácticamente ningún peso en esta justicia todo es lento,,esto en el Juicio Shibar (fiscal) no lo mencionó (…) Aunque más nos esforcemos los Mapuches siempre vamos hacer poca cosa para ellos y lo digo en todos los sentidos”.

“Creemos que la pena que le dieron a mi hermano fue súper desproporcionada, en Chile no existe un sistema de reinserción para la juventud mapuche tampoco dejan aplicar el convenio 169 (…) Mi hermano no es ningún asesino, los pacos están vivos y pueden ver los cumpleaños de sus hijos, nietos etc.. A comparación de mis lamngenes abatidos, sus familias están hecha pebres”.

