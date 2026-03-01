Confirman asesinato del Ayatolá Jamenei en los bombardeos de Israel y EEUU: También su hija, yerno, nieto y nuera

Máxima tensión global: Irán confirma el asesinato de su Líder Supremo y decreta luto oficial tras ataque conjunto de Israel y EE.UU.

La cadena internacional HispanTV, en línea con la agencia semioficial Fars, ha confirmado este sábado el asesinato del Líder Supremo de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Alí Jamenei, durante los bombardeos llevados a cabo por Estados Unidos e Israel en Teherán.

Según la información publicada en sus redes sociales, el líder «fue asesinado en su lugar de trabajo en la residencia del líder». El medio destacó que su «martirio en el lugar de trabajo derrotó la guerra psicológica del enemigo, y demostró que él siempre estuvo entre la gente».

Fuentes de la residencia oficial también confirmaron a Fars la muerte de cuatro familiares directos en el ataque, incluyendo su hija, su yerno, un nieto y una nuera.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado previamente la operación, declarando que el ayatolá «no pudo eludir los sofisticados sistemas de inteligencia y rastreo» desplegados en colaboración con Israel, en un ataque que, según Washington, busca «desmantelar el aparato de seguridad del régimen».

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, también aseguró que las fuerzas israelíes destruyeron el complejo donde se encontraba Jamenei en el corazón de la capital iraní.

Poco después del anuncio, la prensa estatal iraní confirmó la muerte del líder y anunció la suspensión de actividades durante siete días y un luto nacional de 40 días.

La ofensiva, bautizada como «Furia Épica», ha desencadenado una respuesta inmediata por parte de Teherán, que ha lanzado varias oleadas de misiles balísticos contra bases militares estadounidenses en Catar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Baréin . El ministerio de Exteriores de Irán calificó la acción como una «agresión militar criminal» que viola la Carta de las Naciones Unidas, mientras el Consejo de Seguridad de la ONU ha convocado una reunión de emergencia para abordar la escalada bélica que amenaza con desestabilizar toda la región.