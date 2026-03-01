Confirman asesinato del Ayatolá Jamenei en los bombardeos de Israel y EEUU: También su hija, yerno, nieto y nuera

Medios iraníes confirman el asesinato del ayatolá Jamenei y cuatro de sus familiares en bombardeos de EE.UU. e Israel en Teherán. Donald Trump reivindicó el ataque, mientras Irán decreta 40 días de luto y promete represalias, en un escalofriante aumento de la tensión bélica en Medio Oriente.

Confirman asesinato del Ayatolá Jamenei en los bombardeos de Israel y EEUU: También su hija, yerno, nieto y nuera
Autor: Seguel Alfredo
Seguel Alfredo

Máxima tensión global: Irán confirma el asesinato de su Líder Supremo y decreta luto oficial tras ataque conjunto de Israel y EE.UU.

La cadena internacional HispanTV, en línea con la agencia semioficial Fars, ha confirmado este sábado el asesinato del Líder Supremo de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Alí Jamenei, durante los bombardeos llevados a cabo por Estados Unidos e Israel en Teherán. 

“No somos nosotros quienes iniciamos la guerra”: Video de Ayatolá Jameneí muestra ataques de Irán a instalaciones de EE-UU e Israel

Según la información publicada en sus redes sociales, el líder «fue asesinado en su lugar de trabajo en la residencia del líder». El medio destacó que su «martirio en el lugar de trabajo derrotó la guerra psicológica del enemigo, y demostró que él siempre estuvo entre la gente».

Fuentes de la residencia oficial también confirmaron a Fars la muerte de cuatro familiares directos en el ataque, incluyendo su hija, su yerno, un nieto y una nuera.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado previamente la operación, declarando que el ayatolá «no pudo eludir los sofisticados sistemas de inteligencia y rastreo» desplegados en colaboración con Israel, en un ataque que, según Washington, busca «desmantelar el aparato de seguridad del régimen».

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, también aseguró que las fuerzas israelíes destruyeron el complejo donde se encontraba Jamenei en el corazón de la capital iraní.

Poco después del anuncio, la prensa estatal iraní confirmó la muerte del líder y anunció la suspensión de actividades durante siete días y un luto nacional de 40 días.

La ofensiva, bautizada como «Furia Épica», ha desencadenado una respuesta inmediata por parte de Teherán, que ha lanzado varias oleadas de misiles balísticos contra bases militares estadounidenses en Catar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Baréin . El ministerio de Exteriores de Irán calificó la acción como una «agresión militar criminal» que viola la Carta de las Naciones Unidas, mientras el Consejo de Seguridad de la ONU ha convocado una reunión de emergencia para abordar la escalada bélica que amenaza con desestabilizar toda la región.

Suscríbete
|
pasaporte.elciudadano.com

Relacionados

Seguel Alfredo

“No somos nosotros quienes iniciamos la guerra”: Video de Ayatolá Jameneí muestra ataques de Irán a instalaciones de EE-UU e Israel

Hace 2 horas
Seguel Alfredo

El pueblo iraní es "consciente y no obedece las órdenes de corruptos como los que gobiernan EE.UU.": Jameneí le responde a Trump sin anestesia

Hace 2 semanas
Seguel Alfredo

EE.UU. e Israel lanzan ataques contra Irán y elevan la tensión mundial: Teherán acusa violación al derecho internacional

Hace 13 horas
Seguel Alfredo

“Solo eran niñas de 10 años”: Elevan a 108 las víctimas del ataque de Israel-EEUU a escuela en Irán

Hace 4 horas
Seguel Alfredo

Encuesta revela que 70 % de los votantes estadounidenses se oponen a un ataque militar contra Irán

Hace 1 mes
Seguel Alfredo

Se intensifica la escalada: Irán alcanza a todas las instalaciones militares estadounidenses en Oriente Medio

Hace 10 horas
Seguel Alfredo

Estado de Israel asesino de niñas: Al menos 53 alumnas muertas por ataque israelí a escuela en Irán

Hace 11 horas
Seguel Alfredo

En Irán se juega el destino de la humanidad

Hace 2 semanas
Seguel Alfredo

Comandante en jefe del ejército iraní reafirma que Teherán se toma en serio amenaza israelí y está preparado para responder

Hace 2 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano