“No somos nosotros quienes iniciamos la guerra”: Video de Ayatolá Jameneí muestra ataques de Irán a instalaciones de EE-UU e Israel

En un golpe de efecto, el Ayatolá Jamenei aparece en video tras ser dado por muerto por Trump y Netanyahu, liderando la represalia iraní. Cohetes impactan bases de EE.UU. en Catar, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Arabia Saudita, así como diversos ataques a Israel.

Autor: Seguel Alfredo
Jamenei resucita en redes y muestra lluvia de misiles sobre instalaciones militares de Israel y Estados Unidos

En una escalada sin precedentes que ha sacudido Oriente Medio, el líder supremo de Irán, Ayatolá Alí Jamenei, apareció este sábado en un video difundido a través de sus redes sociales para desmentir categóricamente los reportes de su muerte, asegurando que la República Islámica responde con «un puño firme» a la agresión. La grabación, publicada mientras las sirenas antiaéreas aún resonaban en Teherán, muestra a Jamenei vivo y desafiante, contradiciendo directamente las afirmaciones del presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quienes horas antes habían declarado que el líder «está muerto» .

«No somos nosotros quienes iniciamos la guerra», sentencia el ayatolá en el clip, en medio de una operación de represalia que ha llevado misiles iraníes a impactar contra instalaciones militares estadounidenses en Catar, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Kuwait .

Mira el video en X de Ayatolá Jameneí

La ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel, que según Washington buscaba «eliminar amenazas inminentes», ha dejado una estela de destrucción en territorio persa con un saldo provisional de más de 200 muertos y cientos de heridos, según informó la Media Luna Roja de Irán .

Entre las imágenes más desgarradoras del conflicto, medios semioficiales iraníes reportan el bombardeo de una escuela en el sur del país, donde al menos 108 niñas perdieron la vida, un ataque que ha desatado una ola de condenas internacionales y ha sido utilizado por Teherán para justificar la dureza de su respuesta militar.

“Solo eran niñas de 10 años”: Elevan a 108 las víctimas del ataque de Israel-EEUU a escuela en Irán

Mientras Trump utilizaba su plataforma Truth Social para insistir en que «Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, está muerto» y llamaba a la oposición iraní a tomar el poder, la realidad en el terreno mostraba una narrativa muy diferente .

Medios semioficiales como Tasnim y Mehr, citados por Al Jazeera, confirmaron que el líder supremo se mantiene «firme al mando del campo», orquestando la defensa justo cuando los misiles de su nación cruzaban el cielo de la región hacia los cuarteles generales de la Quinta Flota en Bahréin.

