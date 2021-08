Congreso colombiano estudiará las operaciones de mercenarios de ese país en el mundo

El pleno del Senado de Colombia aprobó el martes someter a examen la intervención de exmilitares colombianos en operaciones mercenarias en el mundo y, en particular, en el magnicidio ocurrido en Haití en julio pasado.

Para este fin, fueron citados a debate de control político a los ministros de Defensa Nacional, Diego Molano Aponte, y de Relaciones Exteriores, Martha Lucía Ramírez; así como al superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Orlando Alfonso Clavijo.

Los funcionarios deberán dar a conocer las medidas adoptadas por el Gobierno del presidente Iván Duque con el objetivo de prevenir la participación de militares colombianos retirados en actividades mercenarias en el exterior que puedan atentar contra la soberanía de otros Estados.

Hoy fue aprobada por la plenaria del Senado la proposición: Iván Cepeda cita debate de control político para examinar intervención de exmilitares colombianos en operaciones mercenarias en el mundo y, en particular, en Haití https://t.co/0dwUSqTxWp — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) August 10, 2021

Se informó que en los próximos días se dará a conocer la fecha de la comparecencia de los mencionados funcionarios gubernamentales.

