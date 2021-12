Congreso de Perú aprueba una moción de censura contra el ministro de Educación

El pleno del Congreso de Perú aprobó una moción de censura contra el ministro de Educación, Carlos Gallardo, por la supuesta filtración del examen de Nombramiento Docente y presuntos nexos con grupos extremistas.

«Con 70 votos a favor, 38 en contra y 7 abstenciones, el Pleno del Congreso aprueba la censura del ministro de Educación, Carlos Gallardo», informó el órgano legislativo en Twitter.

De acuerdo con el artículo 132 de la Constitución y con el artículo 86 del Reglamento del Congreso, los ministros censurados deben renunciar, añadió la entidad.

Además, el presidente de la República debe aceptar la dimisión dentro de las 72 horas siguientes de la decisión del parlamento.

La moción de censura contra Gallardo fue impulsada por congresistas de las bancadas opositoras Renovación Popular, Alianza Para el Progreso, Avanza País, Podemos Perú y Fuerza Popular.

El ministro fue cuestionado, entre otras cosas, por su presunto papel en la filtración de las pruebas docentes, por su cercanía a la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú, que tiene entre sus miembros y dirigentes a exadherentes al Movadef, brazo político de la agrupación terrorista Sendero Luminoso, y por su actividad política vinculada a «grupos radicales» como Patria Roja.

El 20 de diciembre, el titular del Ministerio de Educación rechazó la opción de dimitir al cargo.

«No tengo por qué renunciar, no le veo motivo, no creo que sea justo asumir una culpabilidad que no tengo. Y creo que el Congreso el día de mañana [21 de diciembre] tomará la opción y, cualquiera que sea, tenemos que respetarla», dijo el ministro en una conferencia de prensa.

El pasado 7 de diciembre, Gallardo acudió al parlamento para responder las preguntas indicadas en su interpelación, impulsada por Renovación Popular, pero sus respuestas no conformaron a los congresistas que ingresaron una moción de censura en su contra.

