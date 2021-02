Congreso de Perú cita a ministros por participación de expresidente Vizcarra en ensayo vacuna

El Congreso de Perú citó este jueves a la primera ministra Violeta Bermúdez y los titulares de Salud y de Trabajo para dar explicaciones sobre la recién revelada participación del expresidente Martín Vizcarra (2018-2020), en los ensayos clínicos de fase 3 de la vacuna contra el covid-19 del laboratorio chino Sinopharm.

“Titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, se presenta ante el Pleno Virtual, junto a los ministros de Salud y de Trabajo, para que informen sobre la participación del expresidente, Martín Vizcarra, en ensayos clínicos de la vacuna y situación de la pandemia en el país”, informó el parlamento a través de su cuenta en Twitter.

El jueves, Vizcarra, actual candidato al Congreso para las elecciones generales de abril próximo, haber sido uno de los voluntarios que participó en los ensayos clínicos en 2020, cuando aún era presidente de la República

Diversas bancadas del parlamento han afirmado que este acto supondría un aprovechamiento ilícito de las vacunas por parte del exmandatario, quien no informó sobre el hecho cuando estaba en el cargo, y pidiendo explicaciones a la actual primera ministra y los titulares de Salud y de Trabajo,

Los ensayos se han realizado con placebos y dosis reales, y se desconoce cuál de las dos recibió Vizcarra.

“Nosotros no tenemos la confirmación (de que Vizcarra haya sido voluntario). Ahora, de repente habrá sido voluntario, no lo sé (…) De todas maneras, hemos solicitado que nos informen en aras de la transparencia. Yo he pedido que me informen aquí, en la Presidencia del Consejo de Ministros, si tenemos algún dato al respecto”, dijo la primera ministra a la televisora local América, luego de conocer la revelación del exjefe de Estado.

A la fecha, Perú registra 42.859 decesos por la enfermedad respiratoria y 1.203.502 infectados.

Los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud indican que a nivel global existen 106.991.090 casos confirmados de contagio, y 2.347.015 muertes por el coronavirus SARS-CoV-2.

