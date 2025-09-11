Conmemorando el 11 de septiembre en Museo de la Memoria y los Derechos Humanos: conoce nuestra programación para hoy

¿Qué actividades tendremos hoy 11 de septiembre, en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (MMDH), en el marco de la conmemoración del golpe de Estado? Te lo contamos:

• Sintoniza con la Memoria

10.00 horas, Explanada MMDH.

Escucha en tiempo real el minuto a minuto del golpe de Estado en Chile, a través de un relato que fue reconstruido con archivos radiales de la época, que son parte de las colecciones del Museo.



• Epistolario de la Memoria

12.00 horas, Explanada MMDH.

Lanzamiento de Epistolario de la Memoria 2025, conmemorando a los niños y adolescentes víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Lectura de cartas de escritas por estudiantes a víctimas de su misma edad, acompañadas de la presentación el Coro Pudahuel de la Ilustre Municipalidad de Pudahuel.

• Maneras de Re existir

17.00 horas, Muestra Principal MMDH, Compañía de danza La Vitrina.

Segunda propuesta de la tríada “Las Danzas Memoriales” proyecto entre Colectivo Danza La Vitrina y Plataforma Bastarda. Cuerpos deshabitados e imposibilitados de contactar, reaparecen en una escena una y otra vez, y en esa reincidencia, distintas claves condicionarán otros posibles.

• Lectura poética

19.00 horas, Explanada MMDH.

También, el próximo 24 de septiembre, a las 18.30 horas, en el Auditorio MMDH, tendrá lugar el evento Cine de Colección, con la exhibición del audiovisual “ILLAPU Una canción de libertad y amor” (1984). El documental se estrena en Chile después de 41 años. El grupo folclórico chileno Illapu ha sido expulsado de su país por la Junta de Pinochet. En Berlín, el joven cineasta y director chileno Carlos Puccio observa a sus connacionales, que tienen la misma edad, durante sus ensayos y conciertos.



Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Avenida Matucana 501, Santiago.