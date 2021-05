Conozca los detalles del debate presidencial en Perú

El Jurado Nacional Electoral (JNE) organiza este domingo el debate presidencial con los dos candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori, quienes se disputarán el Ejecutivo en los comicios de junio.

Castillo y Fujimori debaten sobre seis puntos entre los que se encuentran el plan de gobierno, la pandemia y lucha contra la corrupción.

La jornada se efectúa en medio de una alta popularidad de Castillo (por el partido Perú Libre), la reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) le da un favoritismo de 4,5 por ciento, mientras que Fujimori (por Fuerza Popular) llega al 3,9 por ciento.

Perú del Bicentenario

En este primer ítem, el candidato cantillo recordó que viene desde los sectores populares y por eso aspira a dignificar a los peruanos que han sido víctimas de exclusión, «soy un hombre de trabajo, de fe y esperanza, yo sé lo que es raspar una olla y darle comida a mi familia», agregó.

«Vengo del magisterio preocupado por la educación, con las manos limpias. Nosotros sabemos que el mejor abono de la tierra es el sudor del hombre (…) es mentira que te vamos a quitar el pan, tu fábrica, tu casa, los que trabajamos somos como se cautela, no más pobres en un país rico», acotó.

Mientras que Fujimori agredió a Castillo y lo culpó de violencia, «usted (Castillo) no solamente ha generado agresiones contra periodistas, sino contra ciudadanos», añadió.

Salud y pandemia

La hija del exdictador Fujimori prometió eliminar las pruebas rápidas y reemplazarlas por moleculares, «nosotros vamos a gestionar todas las vacunas y el oxígeno para combatir la pandemia (…) es vital acelerar la vacunación en el país», acotó.

«Para nosotros la salud no es solo la pandemia, es un problema estructural e histórico ¿Antes de la pandemia los hospitales no estaban colapsado? ¿Antes de la pandemia no habían grandes problemas de salud? Esta pandemia ha desnunado el precario sistema de Salud», puntualizó Castillo.

Continúa el #DebatePresidencialJNE con el tema: Salud y manejo de la pandemia.

Sigue la transmisión en Facebook live del JNE 👉 pic.twitter.com/I2C4DcIMfj — JNE Perú (@JNE_Peru) May 31, 2021

El candidato por Perú Libre recordó que bajo el fujimorismo la Salud nunca fue catalogada como un derecho Constitucional, «ahora traen un ramillete de propuestas como Papá Noel. El oxígeno debe ser una derecho y no un negocio. La vacuna debe ser garantía para todos», puntualizó.

Fujimori enfatizó que impulsará un sistema de Salud bajo la telemedicina, «falta un manejo logístico de los medicamentos, hay hospitales con desabastecimiento», añadió.

Castillo enfatizó que priorizará dentro del sistema de Salud, un programa que ayude a combatir la hambruna infantil en el país, «la salud se debe dotar y dar presupuesto, el dinero no puede llegar solamente al funcionario, debemos movilizar a todas las organizaciones del pueblo para atender este derecho», reafirmó.

«Como candidata por la Fuerza Popular anuncio el bono oxígeno, se le entregará 10.000 soles a cada familia que ha perdido un ser querido. Esto no devuelve a la víctimas, pero tendrá un apoyo por parte del Estado», prometió Fujimori.

Castillo expresó que la Salud no se mira en momentos inmediatos, sino que se debe sincerar al país sobre el funcionamiento del sistema sanitario, «haremos un seguimiento por los pueblos para conocer los problemas estructurales de la Salud, hago un llamado a los expertos para que nos acompañen», indicó.

Economía y promoción del empleo

Fujimori prometió una exención de tributación a los medianos y pequeños empresarios, «anunciamos un crédito especial, donde se le darán 10.000 soles a 1 millón de micro y pequeños emprendedores, recién en cinco años pagarás el valor», puntualizó.

«Nosotros no vamos a quitarles los ahorros, no vamos a quitar la propiedad privada. Vamos a impulsar una economía popular con mercado, el Estado tiene que controlar los mercados, trabajaremos de la mano con las empresas», enfatizó Castillo.

#PERÚDECIDE | Pedro Castillo, candidato por Perú Libre, destaca que no se puede reactivar completamente la economía si no se vacuna completamente a la población → https://t.co/tqMKHfl0b4 pic.twitter.com/6ofiu1vfD2 — teleSUR TV (@teleSURtv) May 31, 2021

El candidato por Perú Libre reafirmó su posición de generar al menos 1 millón de empleos por año, «vamos a ofrecer créditos con micro y pequeños empresarios, vamos hablar con empresas eléctricas y telefónicas para disminuir el costo de los servicios», añadió.

«Tenemos que abrirnos a los sectores económicos para dinamizar los recursos y el mismo Ministerio de Economía (…) vamos a pensar en combatir el hambre de los de abajo y no en los bolsillos de los de arriba», confirmó Castillo.

Educación, ciencia e innovación

La candidata ultraderechista acotó que fortalecerá el sistema de educación virtual mientras se combate la pandemia, «hemos anunciado el programa «Canasta Tecnológica», se adquirirán 6 millones de computadores con Internet».

«En nuestro Gobierno será prioridad modernizar las escuelas abandonadas, tenemos que ampliar la infraestructura educativa y vamos a construir 3.000 colegios modernos (…) los niños deben conocer que tienen derechos y deberes», expresó Fujimori.

#PERÚDECIDE | Keiko Fujimori, candidata por Fuerza Popular, destaca que se priorizan los sectores turísticos para la llegada de las vacunas contra la Covid-19 → https://t.co/tqMKHfl0b4 pic.twitter.com/Ye3BNYbz2R — teleSUR TV (@teleSURtv) May 31, 2021

«Debemos implementar la educación desde el seno de la comunidad y de los maestros. Los jóvenes deben tener el acceso libre a las universidades, los grandes desarrollo se hace con la educación primero», indicó Castillo.

El candidato por Perú Libre acotó que la dignificación de la labor docente será prioridad durante su gestión, «hay que formar al maestro y es necesaria en cada región una universidad pedagógica (…) el problema educativo es una tarea compartida de la sociedad, recuperemos nuestra identidad. La educación parece una isla que para llegar a ella debes navegar por un océano de dificultades», agregó.

«Otra de las prioridades es invertir en las ciencia y tecnología (…) a los políticos les ha importado un pepino la educación y la ciencia en el país», sentenció Castillo.

Lucha contra la corrupción e integridad pública

«¿No les suena a ustedes que hablar de corrupción es hablar del fujimorismo? La corrupción ha corrompido la moral de la sociedad. Es necesario crear un Consejo Nacional de Anticorrupción integrado por el Poder Judicial, el fiscal general, el defensor del Pueblo», señaló Castillo.

Por su parte, Fujimori se limitó en prometer presupuesto a la Contraloría de la República, «la instancia debe tener mayor capacidad sancionatoria, he anunciado la creación de un alto comisionado que se encargara de evaluar, dar propuestas y fiscalizar», prometió.

«Los corruptos deben quedar impedidos y no pueden contratar con el Estado. Devolveremos a las fuerzas del orden la moral, el honor y su dignidad», puntualizó Castillo, quien aseveró que los corruptos deben rendir cuentas a la Justicia.

Castillo reiteró que al llegar a la jefatura del Estado se priorizarán los problemas estructurales y los recursos se destinarán a los más vulnerables, «renunciaré el sueldo presidencialista y seguiré con mi salario de maestro. Los que me acompañarán se rebajarán el sueldo a la mitad, porque primero es el país y no la individualidad», añadió.

«Vamos a entregar más de 200.000 lotes de futura vivienda para ayudar a miles de familias que están esperando su casa propia, entregaremos más de 2 millones de título de propiedad», prometió Fujimori.

El aspirante a la Presidencia por Perú Libre ratificó su compromiso en la lucha contra la corrupción e independencia de poderes, «nuestra lucha será frontal, caiga quien caiga. Los jueces deben ser elegidos por su entorno, con independencia y con altura moral», acotó.

Derechos Humanos y protección a personas vulnerables

La hija del exdictador fujimori aseveró que su Gobierno garantizará la confianza y cumplirá con sus promesas, «todos queremos un cambio que nos devuelva la confianza, la pandemia nos hizo retroceder diez años, la pobreza incrementó un diez por ciento», indicó.

«En el primer día de Gobierno, se duplicará la pensión de 250 a 500 soles bimensuales. Aumentaremos 500.000 beneficiarios para llegar a la pensión plena que tanto soñamos y de esta forma llegamos a la gente vulnerada», prometió Fujimori.

Castillo indicó que la construcción de una nueva Constitución debe ser participativa y protagónica, «las personas deben participar en una nueva Constitución, los Derechos Humanos deben ser una prioridad porque este país tan rico no puede discriminar a las personas», agregó.

«Tenemos que ampliar los programas sociales. El pueblo es sabio y tiene memoria, por eso vamos a ampliar la pensión y se otorgará desde los 60 años y no con 65 años (…) vamos a ampliar los comedores populares y nuestros agricultores serán los protagonistas para alimentar a nuestros niños», enfatizó Castillo.

