¿Consejero Luis Silva cerrado al diálogo?: «¿Por qué cresta, siendo mayoría, tenemos que llegar a acuerdos con la minoría?»

El consejero constitucional por el Partido Republicano, Luis Silva, continúa generando polémica con sus dichos.

Esta vez, por unas declaraciones a la entrevista Diario Financiero, donde habló por primera vez la visión que tiene para este proceso constituyente, luego de que el Partido Republicano conquistara 23 de los 50 escaños para el Consejo Constitucional.

En este sentido, contó que esta es su tercera elección para un cargo público.

“Esta es mi tercera elección: partí con 4.000 votos en la primera, cuando postulé a la constituyente; 8.000 en la segunda, como diputado en el Distrito 13; y ahora más de 700.000, como consejero por la Circunscripción 7 de la Región Metropolitana”, confiesa al medio, citado por Bío Bío.

Pese a las diferencias familiares, Silva decidió mantener sus ideales y cuenta que conoció a Kast en la universidad.

“Se me hizo difícil aceptar que hubiese alguien como José Antonio (Kast) diciendo públicamente exactamente lo mismo que yo pienso y que sufriera amenazas de linchamiento“, recalcó.

Con respecto a su postura sobre el aborto y el matrimonio igualitario, el consejero constituyente señaló que el «diálogo se acaba» cuando una persona le pide «que renuncie a lo que pienso» con la única opción del que el otro se sienta ofendido.

De igual forma, utilizó el argumento de que «no es nada contra los gays», no obstante, señaló que si se buscan transformar políticas públicas serán discutidos de «forma política».

Con esto se refiere a “si tienes más votos que yo, se toma la decisión que a ti te gusta. Y si yo tengo más votos que tú, se toma la decisión que yo creo que es correcta. Cuando me siento obligado a decir lo que pienso es cuando se trata de convertir en políticas públicas. Por ejemplo, el matrimonio igualitario o el aborto”.

En este punto, es cuando Silva arremete con algunas organizaciones políticas, como Chile Vamos, debido a que – a su consideración – «en democracia la regla de la mayoría está para resolver el desacuerdo“.

“¿Por qué cresta siendo mayoría tenemos que llegar a acuerdos con la minoría? Que ellos se lo ganen, aquí es problema de ellos, no de nosotros. Yo no quiero pasar máquina, pero aquí la apertura al acuerdo es de quien está en minoría. En esta lógica, no le tengo miedo al desacuerdo, no tengo ningún miedo al desacuerdo”, finaliza.

Te interesa leer:

Luis Silva afirma que su «modelo de servicio» es Jesús mientras su hermano alerta que es un «peligro nacional»

Cineasta Sebastián Silva califica a su hermano Luis Silva de «peligro nacional»