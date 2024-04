Consejo de Ancianos de Rapa Nui viajará hasta Londres para reunirse con autoridades del Museo Británico buscando el retorno del Moái

La lucha del pueblo rapanui por la restitución del Moái no se detiene. Tras no recibir respuesta de la carta enviada al rey Carlos III, el Consejo de Ancianos de Isla de Pascua realizó un giro en su estrategia y programa un viaje a Londres para conversar con las autoridades locales. De no haber acuerdo, solicitarán el pronunciamiento de los tribunales ingleses, incluso internacionales.