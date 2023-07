Contaminación por plásticos entre las principales preocupaciones ambientales en el País según encuesta

Organizaciones dan a conocer encuesta ambiental relacionada al plástico en Chile

Ciudadanía identifica a los plásticos como una de las grandes amenazas para el medio ambiente, pero opina que el Estado y las empresas hacen poco contra esta problemática.

Apenas un 18% dice conocer a cabalidad la ley que ya prohíbe los plásticos de un solo uso en locales de expendio de alimentos.

La Coalición Supera el Plástico lanzó la primera encuesta sobre la percepción de la ciudadanía respecto a la contaminación por este material y a la ley que regula los plásticos de un sólo uso y las botellas desechables. El estudio mostró que la contaminación por estos desechos está dentro de las tres principales preocupaciones ambientales de las personas, superada sólo por la escasez hídrica y la crisis climática.

El 88% de los encuestados está de acuerdo en que se necesita actuar a nivel nacional, y un 85% piensa que el Estado debe abordar la contaminación por plásticos de un sólo uso. A la vez, se observa un gran interés de la ciudadanía en prevenir la utilización de estos materiales, destacándose que 8 de cada 10 personas prefieren locales de comida que no entreguen utensilios plásticos, de hecho, un 74% señaló que es la problemática en la que pueden aportar soluciones más directamente.

Macarena Guajardo, Directora Ejecutiva de Fundación Basura, explicó que evitar la generación de residuos es una de las acciones primordiales que se pueden adoptar para proteger nuestra salud, “880 toneladas de basura se retiraron desde el río Mapocho hace solo unos días, un tapón que generó alto impacto y preocupación en la comunidad. Estos desechos son arrastrados por los ríos hasta nuestros mares y los plásticos son los más dañinos al permanecer por cientos de años en la naturaleza”, puntualizó.

Desconocimiento de la Ley de plásticos de un solo uso

En febrero de 2022 comenzaron a regir las primeras regulaciones de la Ley de plásticos de un sólo uso con la prohibición para todos los locales de expendio de alimentos de entregar cubiertos, revolvedores y bombillas de plástico, además de productos de plumavit; los supermercados, por su parte, tienen la obligación de vender y recibir botellas retornables en sus canales de venta físico y online.

Sin embargo, la encuesta arrojó escaso conocimiento de esta normativa, ya que apenas un 18% dijo conocerla en su totalidad.

“Necesitamos que las autoridades ambientales del Gobierno se hagan cargo y apoyen a los municipios, mediante una activa comunicación y educación a la ciudadanía y a los locatarios”, afirmó Liesbeth van der Meer, Directora Ejecutiva de Oceana. “Se debe dar un sentido de urgencia al cumplimiento de las leyes aprobadas por el Congreso, como país hemos tenido avances importantes en materia ambiental que de nada sirven si las leyes quedan en letra muerta y no son implementadas y difundidas”, agregó.

Los resultados del estudio muestran que un 72% cree que no se están tomando las medidas necesarias; más del 60% desconoce acciones que esté realizando el Gobierno o los municipios para difundir o implementar la ley; 65% dice conocer locales donde aún entregan bombillas, cubiertos, revolvedores de plástico y/o productos de plumavit, y un 63% asevera que durante el último año le han entregado alguno de estos utensilios en locales de expendio de alimentos. La buena noticia es que el 76% afirma conocer locales que dejaron de usar estos plásticos de un solo uso.

Impulsar los cambios

Frente a la pregunta sobre quiénes son los responsables de evitar que como sociedad se usen los plásticos de un solo uso, el 79% cree que son las empresas, 70% el Estado, el 63% los ciudadanos y el 55% los comercios. En cuanto a los costos, el 82% cree que las empresas que fabrican productos de plástico deben asumirlos, seguido por el Estado con un 55% y la ciudadanía con un 40%.

“Los resultados de esta encuesta nos muestran que las personas sienten una preocupación y responsabilidad frente a la contaminación por plásticos, un paso importante para prevenir su impacto, pero además vemos que se exige un accionar más concreto por parte de las autoridades, diagnóstico que desde Greenpeace compartimos”, dijo Matías Asun, director de la organización.

“Todos los esfuerzos para frenar la contaminación por plásticos son urgentes. Tanto a nivel nacional como internacional, es una problemática a la que se le está dando gran relevancia, por ejemplo, a través de la negociación de un Tratado Global al respecto, del cual Chile es partícipe en las negociaciones”, aseveró Viviana Pinto Salman, Directora Ejecutiva de Plastic Oceans Chile. “La sociedad civil es un actor articulador clave, y desde la Coalición Supera el Plástico nos encontramos trabajando activamente con municipios, restaurantes y universidades para dar a conocer los alcances de esta ley y la forma en que podemos aportar en su cumplimiento”, añadió.

Las botellas retornables en la ley

El 84% de las personas encuestadas conoce que las botellas retornables generan menos desechos plásticos que aquellas reciclables, mientras que un 57% afirmó haber comprado bebidas en ese formato en los últimos tres meses. Sin embargo, algunos encuestados señalaron haber tenido problemas al usar este tipo de envases en los supermercados, entre los que se cuentan el poco stock y variedad de bebidas, el no funcionamiento de la máquina que recibe los envases o la no recepción de botellas en algunos locales.

Por otra parte, entre las personas que han comprado botellas desechables y no han comprado retornables dicen haberlo hecho porque hay más variedad de tamaños y sabores, 48% y 43% respectivamente. Un 36% señaló no tener envases retornables y un 16% dijo que los supermercados no vendían botellas retornables.

En febrero de 2023, las organizaciones Alianza Basura Cero, Ceus, Ecosur, Fundación Basura, Fundación El Árbol, Fundación Lenga, Greenpeace, Oceana, ONG FIMA, Plastic Oceans Chile, Rada y Uno Punto Cinco se unieron para crear la Coalición Supera el Plástico con el fin de difundir la ley de plásticos de un solo uso a través de varias acciones, entre ellas, el programa de “Municipios Comprometidos con Supera el Plástico”, que busca afianzar el trabajo de los gobiernos locales, principales fiscalizadores de esta ley.

La encuesta fue realizada en el mes de abril. El estudio cuantitativo se hizo con una muestra de 1.079 casos totales de las zonas norte, centro y sur del país pertenecientes a los grupos socioeconómicos ABC1, C2, C3, D y E mayores de 18 años. El error muestral fue de 3,1% y todos los detalles pueden ser revisados en superaelplastico.cl

