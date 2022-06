Contra la revictimización y el daño pscológico: Padre de Ámbar Cornejo presenta recurso de protección contra TVN para evitar emisión de espisodio de «Mea Culpa» sobre su femicidio

Tras que TVN anunciara nueva temporada y formato del programa «Mea Culpa», que tendría como historia principal el caso del femincidio de Ámbar Cornejo, el padre de la menor, Ulises Cornejo, presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso contra el canal estatal.

Con este recurso de amparo, la familia de Ambar Cornejo busca cancelar la transmisión de la mini serie, que pretende exhibir detalles del brutal crimen, lo que según el abogado del padre de la joven, terminaría por generar revictimización y daños psicológicos.

«El parecer de mi representado, de su familia y de su entorno cercano, claramente es de un terror y un pánico absoluto, puesto que estas personas vivieron efectivamente lo que van a recrear un grupo de actores ejerciendo un trabajo, el cual es remunerado por una estación televisiva», aseguró el abogado del padre, Patricio Olivares a Emol.

En esa línea, el profesional aseveró que dicha emisión generaría una revictimización y un daño a la integridad psíquica del padre y familares de la joven.

«La realización de este tipo de programas a tan poco tiempo, e incluso la sola realización, viene a generar una revictimización secundaria, que no dice relación con ninguna de las consecuencias inmediatas de un delito, (…) sino que de forma gratuita; un particular, como lo es un canal de televisión, emite este tipo de programas, lo cual claramente generan un daño a la integridad psíquica de mi representado, quien me lo ha hecho saber, afirmó.

Impresentable que @TVN siendo un canal público y teniendo como rol informar, educar, crear conciencia, anuncie una nueva temporada de #MeaCulpa con miniserie sobre el femicidio de Ámbar Cornejo, asesinada a los 16 años. #MeaCulpaEnTVN 🧵👇🏽 pic.twitter.com/Snz0a9989Z — Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres (@MujeresRed) June 24, 2022

Morbo en la cobertura de femicidios

Desde la Red Chilena contra la Violencia Hacia las Mujeres, criticaron y rechazaron la temática del programa, catalogándolo como una situación «impresentable».

«TVN, siendo un canal público y teniendo como rol informar, educar, crear conciencia, anuncie una nueva temporada de Mea Culpa con miniserie sobre el femicidio de Ámbar Cornejo, asesinada a los 16 años«, escribieron mediante en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

Además, agregaron que «hemos insistido sin descanso en el rol de los medios de comunicación y el tratamiento que deben tener frente a la violencia contra mujeres y niñas. Pese a eso, TVN se resiste a construir una línea editorial acorde a los tiempos».

«En lugar de generar contenido acorde a una época de mayor reflexión y profundas transformaciones, se mantiene el morbo en la cobertura de femicidios y, en este caso, también la vulneración a la dignidad de niñas, niños y adolescentes«, expusieron.