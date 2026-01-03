Contraloría reportó irregularidades financieras en 73 organismos públicos: Capredena de FF.AA. tiene récord con 49 mil millones

Contraloría detectó irregularidades financieras por $15,9 billones en 73 organismos públicos entre los años 2020 al 2024. Capredena lidera el descuadre con $49.408 millones. Las anomalías, que incluyen pagos no devengados y deudas impagas, evidencian riesgos de gestión deficiente, errores o fraudes.

Contraloría reportó irregularidades financieras en 73 organismos públicos: Capredena de FF.AA. tiene récord con 49 mil millones
Autor: Seguel Alfredo
Seguel Alfredo

Contraloría detecta mega irregularidades financieras en el Estado: Capredena lidera descuadre por más de $49 mil millones

Un informe consolidado de la Contraloría General de la República, que audita los estados financieros de organismos públicos entre 2020 y 2024, revela un desorden financiero masivo que involucra $15,9 billones en observaciones. Según El Mostrador, el ente fiscalizador se abstuvo de emitir opinión sobre 73 instituciones debido a la falta de evidencia suficiente que respalde sus operaciones registradas, imposibilitando un juicio razonable.

La Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena) encabeza el listado con el mayor descuadre financiero absoluto: $49.408.644.263. La auditoría específica a esta institución, que administra las pensiones del personal militar en retiro, la sitúa también como el organismo con mayores recursos objetados dentro del sector Defensa, superando los $4.200 millones en operaciones cuestionadas.

El reporte de El Mostrador detalla que las irregularidades en Capredena incluyen deudas acumuladas por pensiones pagadas en exceso, el no registro de inmuebles, pagos no devengados por más de $18.121 millones, falta de control en recursos del Centro de Salud por $5.222 millones, e ingresos pendientes de recuperación por $2.692 millones. Además, mantiene deudas por cobrar que suman $13.763 mil millones (2019-2023) y $9.608 mil millones (1995-2018), estas últimas posiblemente prescritas.

La conclusión de Contraloría es contundente. El documento, citado por El Mostrador, señala que estas situaciones “impiden asegurar la confiabilidad de la información financiera presentada por las entidades fiscalizadas, impactan en sus decisiones estratégicas y en su reputación y demuestran riesgo de gestión financiera deficiente, errores o fraudes”. Esto derivó en procedimientos disciplinarios, sumarios y denuncias ante el Ministerio Público.

Consultada por la investigación, Capredena indicó que recibió recientemente la información detallada de Contraloría y que inició una “revisión pormenorizada –aún en curso– sobre las observaciones realizadas y las medidas que se puedan haber adoptado para subsanarlas”, antes de entregar información específica sobre el tema.

El informe consolida un panorama de grave descontrol. Fuentes internas de Contraloría calificaron la situación como “transversal”, advirtiendo que las cuentas no visadas son el último eslabón de una cadena de supervisiones internas que no detectaron a tiempo el tamaño de las grietas financieras en el Estado.

Ver también reporte de Paulina De Allende-Salazar para El Mostrador

Relacionados

Seguel Alfredo

Linares enfrenta más de $1.200 millones en facturas irregulares y Contraloría advierte posible fraude

Hace 3 semanas
Seguel Alfredo

Contraloría en la mira: Denuncian que alta funcionaria tiene una pastelería particular en casa fiscal asignada en  Temuco

Hace 2 meses
Seguel Alfredo

Contraloría acorrala a Daniela Peñaloza (UDI): acredita 7 cargos por “graves irregularidades” en millonaria compra de terreno para Cesfam

Hace 1 mes
Seguel Alfredo

Contraloría deja al descubierto a la Tía Rica: 1.681 personas con antecedentes penales usaron el sistema de empeño sin control ni denuncias

Hace 2 semanas
Seguel Alfredo

Héctor Espinosa, Luis Hermosilla y la arquitectura de la corrupción que vendió los secretos de la PDI a la élite

Hace 4 semanas
Seguel Alfredo

SIMCE reprobado: Contraloría detecta más de $400 millones en multas no cobradas y exige sanciones en la ACE

Hace 2 meses
Seguel Alfredo

Internos con visita prohibida, fronteras sin registro y armas en manos de condenados: Contraloría revela agujeros críticos en el sistema de seguridad

Hace 2 semanas
Seguel Alfredo

¿No hizo la pega? Contraloría revisó el trabajo de Cecilia Pérez en La Florida y ordenó devolver $18 millones por "labores no acreditadas"

Hace 2 semanas
Seguel Alfredo

Carta a Dorothy Pérez: voces académicas y sociales piden a Contraloría no tomar razón del acuerdo Codelco–SQM por “interés nacional y patrimonio de Chile”

Hace 1 mes

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano