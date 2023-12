Cony Capelli se confiesa con Karol Cariola: Quiere conocer a Presidente Boric y es militante de Revolución Democrática

Durante la tarde del 28 de diciembre, en un nuevo capítulo de «¿Y ahora qué?», el programa de conversación de la diputada Karol Cariola, estuvo como invitada la ganadora del reality Gran Hermano, Constanza Capelli, quien habló respecto a su paso por el programa de televisión, la contingencia nacional, y su faceta política.

Incluso, confesó que asistía recurrentemente a las manifestaciones del estallido social, es militante de Revolución Democrática (RD) y, que en las elecciones presidenciales votó por el Presidente Gabriel Boric, a quien considera una persona cálida, y que desea conocer.

«Quiero conocerlo. Para mí sería un honor conocerlo, a Brownie. Le he escrito por DM al Presidente «hola, cómo estás?» y es obvio que no me va a responder. Siempre le mandó corazones, lo apoyo. Siempre le voy a dar mi apoyo», dijo Capelli, entre risas con la diputada Cariola.

Además, no descartó participar en la política, pero que no es un proyecto que aún considere como prioridad.

Si quieres conocer en detalle esta entrevista, ingresa al siguiente link.