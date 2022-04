Core Javier Sandoval por caso Rucalhue: «Quienes hoy corren peligro son las ambientalistas y no el Gobernador»

Ya cuenta con siete meses en los que las Municipalidades de Quilaco y Santa Bárbara, han accionado con diferentes recursos que datan del mes de agosto del 2021 y que fueron introducidos en la Corte de Apelaciones de Concepción que apuntaban a diversas vulneraciones de derechos por parte de la iniciativa liderada por Rucalhue Energía SpA, empresa controlada por China International Water & Electric Corporation y esta, a su vez, siendo subsidiaria de la transnacional China Three Gorges Corporation, por una denuncia por presunta elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

A esta acción se han sumado los municipios de Mulchén, Quilleco y Antuco en rechazo al proyecto hidroeléctrico, al cual el alcalde de Alto Biobío apoya y recuerda que «en nuestra comuna se han hecho dos mega represas y una central de pasada en el Biobío leubü, lo que ha causado gran dolor en las comunidades, en la Naturaleza y en lo ngen de los ríos y esteros».

Ante esta situación, y como era de esperarse, las comunidades han participado en diferentes protestas, rechazando, como indicamos, esta acción que, desde la visión comunal, vulnera sus derechos y daña el medio ambiente de su espacio de hábitat y por lo tanto les atañe directamente al afectar su cotidianidad y vida diaria.

El 14 de marzo del año en curso, se produjo una de estas manifestaciones en las que participaban ciudadanos de las municipalidades mencionadas, en este caso específico se encontraba el gobernador del BioBio, Rodrigo Díaz, y cuando este estaba dialogando con los manifestantes, una mujer señaló: “pagamos la luz más cara de Chile y nos tienen tres represas. Ésta es la cuarta y no le ha importado a nadie, sólo a nosotros que estamos aquí”. Luego de estos señalamientos continuaron discutiendo y la manifestante procede a insultarlo, para luego arrojarle agua y posteriormente la botella al gobernador “sin acertarle”.

Aunque la manifestante fue detenida y se presentaron los cargos correspondientes, se pudo constatar que Díaz, no sufrió ningún daño físico, no obstante, veinticuatro horas después del hecho, el diario Concepción, reseña un titular en el que se refleja: “Gobernador dijo que agresión en su contra fue preparada”, y señala que una autoridad acusó a Javier Sandoval, consejero que acompañaba en ese momento a los manifestantes, como autor intelectual de los actos violentos ocurridos.

Al ser consultado el consejero Sandoval sobre los hechos, en una entrevista realizada por El Ciudadano, este rechaza las acusaciones y da diferentes puntos de vista relacionados con lo que se encuentra detrás de esto y lo que tiene que ver con el caso Rucalhue. Pues al consultar al gobernador para averiguar si tenía alguna prueba que respaldara sus acusaciones, se negó a presentarlas, diciendo que no podía decir nada al respecto.

“Quien corre peligro no es el gobernador Díaz sino mujeres ambientalistas bajo amenaza»

Ref: Contingencia con Gobernador a partir de conflicto socioambiental con empresa china Internacional Water and Electric Corporación, que pretende instalar la central Hidroeléctrica Rucalhue en la cuenca del rio Bio Bio.

De acuerdo a Sandoval los hechos son muy claros: «Una reunión mal dirigida por el gobernador con cuatro mujeres ambientalistas y en la que estuvimos cuatro [email protected] regionales (PEV y PI) donde recibió a cuatro de siete organizaciones que habían bajado desde la montaña, Quilaco y Santa Bárbara a las cinco de la mañana. Ellas venían a exigirle al gobernador que cumpliera su palabra y se pronunciara públicamente -con ya seis meses de atraso- sobre la cuarta Hidroeléctrica en la misma comuna y cuenca, luego de entregar una denuncia gravísima a la Superintendencia de Medio Ambiente sobre incumplimiento de lo establecido en la fatal autorización de obras (RCA) a la empresa China en el 2016 firmada por él mismo cuando era Intendente.

¿Lograron que el Gobernador las escuchara?

«La actitud del gobernador no estuvo acorde a una defensa de la comunidad, eludió hacerse cargo del emplazamiento por incumplir el compromiso de levantar la voz en septiembre del año pasado, una vez que se realizara una consulta municipal que repudió el proyecto, o sea hace seis meses, tiempo durante el cual las organizaciones han resistido en el mayor desamparo, corriendo peligro y sufriendo hostigamiento de guardias de la empresa. Invocó una respuesta oficial del Gore de desacuerdo con la solicitud de “interés nacional” de la empresa china a la Conaf, algo positivo y útil pero distinto, asociado a una consulta administrativa recién respondida en febrero pero no al proceso participativo de septiembre, además inexplicablemente no comunicada a las organizaciones y la opinión pública».

¿En este marco ocurre el incidente del botellazo de agua?

«Claro, esa tarde vimos falta de sensibilidad ante activistas y comunidades confrontadas a un megaproyecto y falta de empatía con la angustia de mujeres que describieron variados atropellos a su integridad y la de sus comunidades, permisividad y hostilidad de la policía combinada con ausencia del Estado, es decir, violencia estructural. El incidente desafortunado del agua se enmarca en eso y ante una respuesta provocadora de Diaz -“la educación es gratis”- a la dirigenta tras su comentario de reproche al saludo inicial. Luego ella se retira de la sala y también Díaz -responsabilizándome de lo ocurrido- mientras su equipo de seguridad apresaba a la mujer ambientalista para llevarla detenida».

¿Por qué lo responsabiliza a usted el gobernador?

«Considero que el gobernador Díaz no ha estado a la altura. Su reacción iracunda muestra falta de generosidad como dirigente político, optando en lugar del reproche y búsqueda de solución, por la detención y castigo innecesario a una mujer bajo amenaza, haciendo caer sobre ella el peso de la ley, o sea, una criminalización de ambientalistas ya reprimidas y hostilizadas, acompañado de una escalada de difamación antojadiza , con la tergiversación machista de responsabilizarme de dirigir a mujeres con suficiente autonomía y decisión propia, de ser un peligro a su integridad y en la génesis de una reunión que otras autoridades gestionaron con él mismo -cuál sería la situación ahora si efectivamente la gestión hubiera sido mía-. Centrarse en la auto victimización y manipular los hechos con recursos mediáticos tan poco dignos le permiten esconder el fondo: que quienes hoy corren peligro son estas mujeres y no él, evitar el posicionamiento activo ante la amenaza socioambiental y enlodar a quienes nos oponemos a su política. La elite política en su mayoría se ha prestado para esta maniobra y llamado invisibilizando la verdad y reforzando con ello la caricatura de activistas atacando a la clase política y los empresarios, una verdadera vergüenza».

¿Por qué hay tantas hidroeléctricas en la zona?

«Hay que considerar que esta es la cuarta Central hidroeléctrica en la misma comuna rural y territorio, reiteradamente hemos cuestionado el número y escala de proyectos energéticos, en gran parte éticamente fraccionados para evitar restricciones legales, tales como las torres eólicas, paneles fotovoltáicos o esta Central hidroeléctrica, que inconsultamente y mediante el poder del mercado buscan imponerse en la región con gravísimas afectaciones y atropellos a comunidades rurales y beneficiarios en zonas urbanas, industriales y mineras. Esa política energética irresponsable tiene que ser revisada, planificada y conmensurada y desde ahora debe dejar de sacrificar comunidades y bienes naturales comunes imprescindibles para la vida».

¿Es un proyecto dañino?

«La cuenca del Bio Bio está al límite y esta política ecocida que ha sido y es promovida por autoridades que han avalado el fundamentalismo del mercado es irracional y peligrosa. Y este proyecto no solo será devastador para localidades como Quilmes, Quilaco y Santa Bárbara, sino que para [email protected] quienes habitamos la cuenca de este río que da nombre a nuestra región. La responsabilidad de las autoridades actuales es revertir esto, superando la auto complacencia de los 30 años, con sus malas prácticas de engaño y ataque a quienes la cuestionan».

¿Qué pasa con la Conaf?

Esta empresa concurrió a la Conaf para obtener la declaratoria de interés nacional que le permita avanzar, dada la presencia de dos especies protegidas y en riesgo de extinción, el Naranjito y Guindo santo. El pronunciamiento reciente del Gore, lamentablemente no comunicado a la opinión pública es correcto en señalar que la empresa no debe adquirir esa condición, sin embargo esta opinión y trámite administrativo puede ser ignorado y de ahí la relevancia del accionar político de los liderazgos regionales, partiendo por hacer presente en el expediente lo señalado por el Gore, junto con una estrategia institucional para proteger y preservar la cuenca. A la par, desde y con las nuevas autoridades de gobierno urge generar una plataforma de respaldo a las organizaciones igualmente amenazadas e invisibilizadas por oponerse a su construcción, considerando que estos hostigamientos se viven también en muchos otros territorios».

Trasfondo político

¿Se está criminalizando a los activistas ambientales?

«Claro, lo que hay de fondo es una maniobra criminalizadora de las activistas ambientales, con denuncia e investigación del ministerio público incluida, lo que favorece al proyecto destructivo y además permite al gobernador ocultar su responsabilidad y mantener el silencio público que denuncian las comunidades, justo cuando está por expirar la última oportunidad de frenar este proyecto invasivo. A la par busca anular y sacar del camino nuestra actoría pública frente a estas prácticas, aislarnos políticamente, a lo cual convocó explícitamente usando hechos falsos y la acusación de amenazar su seguridad, la democracia y una infame comparación con Hitler a raíz de nuestras ideas y el trabajo de fiscalización que venimos haciendo sobre su gestión».

¿Qué han hecho los otros Cores?

«Tras estos ataques hizo un llamado público a los Cores, a los medios etc, la clase política en gran parte ha cerrado filas detrás de ese objetivo, mediante recursos como una declaración de Cores posterior a los incidentes,- que ni siquiera menciona la palabra Rucalhue-, escrita sin consultar nada a la bancada del partido Igualdad ni a la mayoría de [email protected] cuatro Cores que estuvimos en esa reunión, engrandeciendo acríticamente su gestión, más declaraciones de llevarnos a Comisión de ética y ningún reproche público a la escalada de ataques y mentiras fuera de todo parámetro de la que he sido objeto, con la finalidad de aislarnos y anularnos».

¿Estás dispuesto en llevar esto a la Justicia?

«Por nuestra parte, en cambio, vemos un gobernador que no tiene capacidad de enfrentar una reunión con comunidades atropelladas ni de relacionarse con posturas políticas críticas a su gestión, con el agravante de acusaciones basadas en mentiras. Un manejo que lo inhabilita bastante ante comunidades expuestas a megaproyectos. Por eso estimamos que debería dar explicaciones de sus dichos, levantar la acusación judicial y retractarse de sus agresiones públicas. Por nuestra parte estamos totalmente dispuestos a concurrir al ministerio público, tribunal o cualquier comisión de ética en el Core, la que solicitamos sea transmitida en vivo y no entre cuatro paredes, de modo que se establezca quién miente y quien ha promovido odio y agresividad ante los ojos de la región en estos días. Y que las demás actorías que han estado presentes por acción u omisión también se hagan cargo».

Le gustaría agregar algo?

«Llamamos a las fuerzas realmente transformadoras, a las voluntades organizadas, y sobre todo a quienes tienen cargos de poder a no seguir esta maniobra de aislamiento en nuestra contra, a alejarse del engaño y la pusilanimidad de una vieja política que ha amparado el saqueo en estas tierras, a levantar la voz y actuar contra la destrucción de la cuenca del Bio Bio y el atropello a organizaciones y mujeres guardianas de la naturaleza que son quienes realmente corren peligro».

La agresión al Gobernador

Estos son hechos declarados por el consejero Javier Sandoval, los cuales nos hacen pensar y analizar este incidente desde una perspectiva diferente, no obstante, El Ciudadano quiso conocer la opinión de la ambientalista acusada por los hechos condenados por el gobernador Rodrigo Diaz ante todos los medios de comunicación sin darle tiempo a explicar a su supuesta agresora.

Desde esta tribuna nuestro diario abrió el espacio para que esta compañera ambientalista, -obviamos su nombre por razones de seguridad-, nos comentara su caso y explicara cuáles fueron los sentimiento y razones que motivaron esta acción.

Esta mujer luchadora y defensora de los derechos de los pueblos, nos comentó en una pequeña entrevista su visión y posición:

¿Cómo era la vida antes de Rucalhue?

Antes Rucalhue era un pueblo tranquilo, donde la gente disfrutaba de la naturaleza, ahora luego del proyecto de la central ya no podemos acercarnos debido a sus guardias que amedrentan y amenazan con armas.

Todo esto se agrava además porque somos un pueblo rodeado de forestales.

¿Cuál es tu rol dentro de la comunidad?

No me encasillo en ningún rol, solo hago lo que cualquier ser humano debe hacer para proteger y defender el buen vivir, los ríos , el bosque nativo; ya que nos da vida, es nuestro hogar.

Llevamos aproximadamente 2 años de lucha en contra de la transnacional china CWE que quiere construir la central. Dentro de esta resistencia estuvimos en toma 5 meses y medio siendo desalojados por el gope. Luego volvimos a entrar por el borde río y estuvimos en toma 1 mes y medio.

Antes de ser desalojados ilegalmente de la segunda toma, sin orden; nos hostigaban con disparos de día y de noche, con perros entrenados usados como armas, donde fuimos golpeados, detenidos, vulnerados sicológicamente y amenazados por los guardias sicarios de la empresa apoyados por la yuta.

Hemos hecho muchas manifestaciones en donde guardias que son milicos retirados nos amedrentan, defendiendo al empresariado; diciendo que saben dónde vivimos, y que si nos encontramos en la calle tenemos que correr.

Donde casi nos ahogaron en el río mientras nos manifestábamos de manera pacífica en kayac por el agua.

¿Por qué se produce tú reacción de lanzar agua al GORE Rodrigo Díaz?

Porque es fuerte tener sentarse a dialogar con autoridades que hacen oídos sordos a nuestras peticiones como pueblo, ya conocen las problemáticas y la respuesta de la comunidad ante estos proyectos extractivistas.

Aparte fue uno de los que firmó para que se aprobara la central hidroeléctrica Rucalhue.

Desde niñas y niños tuvimos que ver cómo se apoderaban del agua, tuvimos que ser testigos de cómo violentamente destruían nuestra tierra. Ahora como joven me he dado cuenta del porque de esa destrucción.

La burla , la inconsciencia, la poca responsabilidad y compromiso con el pueblo y el territorio; ya habíamos hablado con él y había dicho que vendría a nuestro pueblo para tomar medidas y cartas en el asunto, que ayudaría con soluciones concretas luego de que se realizara la consulta ciudadana; ha la fecha aún nada.

No me arrepiento de mi actuar y lo volvería a hacer con cualquiera, son solo unas gotas de agua; la misma que a ellos les llenan los bolsillos.

De igual forma, El Ciudadano buscó contraponer la posición de Javier Sandoval con el gobernador Rodrigo Díaz, en relación a estos hechos, a lo que el mandatario regional respondió con evasivas sin responder directamente sobre este caso y lo expuesto por el consejero en los párrafos publicados.