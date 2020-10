Correa confía en victoria de binomio Arauz-Rabascall en Ecuador

El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, afirmó este miércoles que las encuestas vislumbran como ganador de los próximos comicios generales al binomio de Andrés Arauz y Carlos Rabascal en representación del partido Centro Democrático.

“Las encuestas muestran que en primer lugar está Arauz de Centro Democrático, le sigue Yaku Pérez, mientras que Alianza País nunca va a tener ni el ocho por ciento de apoyo pese a que se quieren hacer pasar por correístas para tener algunos votos”, dijo.

Durante su intervención en el espacio televisivo En Clave Política del canal teleSUR, el exmandatario aseveró que en Ecuador existe un Estado de terror que ha hecho de todo para impedir su participación y la de sus compañeros de partido.

“En Ecuador el estado de terror es tal que la gente ya perdió su capacidad de asombro. Ahora parece un milagro que se pueda participar en las elecciones de 2021. Han hecho de todo para impedir nuestra participación”, expresó.

“Si no ganamos abultadamente nos roban las elecciones y no solo a nivel de binomio, a nivel de Asamblea, agregó y argumentó que podría ser difícil que ocurra lo mismo que en las elecciones de Bolivia, donde el Movimiento al Socialismo recuperó la mayoría en las instancias legislativas del país.

“Quieren evitar por todos los medios que tengamos mayoría en la Asamblea porque eso es clave para revertir todas las barbaridades que han hecho”, indicó Correa al denunciar que Ecuador vive la peor crisis de la historia.

“Ecuador vive la peor crisis de la historia. En 1999 vivimos la crisis bancaria y decrecimos 5.4 por ciento, ahora va a decrecer el 11 por ciento, más del doble. De ahí la gravedad de la crisis”, subrayó.

Virtudes del binomio de Andres Arauz – Carlos Rabascall

Al cuestionarle sobre las virtudes del binomio Arauz-Rabascall, respondió que es “el más adecuado en las circunstancias actuales. Si no tenemos un Gobierno para la grandes mayorías seguiremos viendo las políticas actuales que profundizan las crisis para la mayoría, mientras otras recuperan grandes utilidades”, agregó.

En tal sentido, refirió que el binomio de Centro Democrático tiene tres condiciones fundamentales al gobernar para las mayorías, a la vez que tiene la capacidad para “renegociar con firmeza, dignidad, soberanía, y capacidad técnica la deuda, y tercero aplicará las políticas adecuadas para duplicar y robustecer la economía”, señaló.

Con respecto al hecho de que la izquierda ecuatoriana pueda estar dividida entre el binomio de Arauz-Rabascal y el candidato Yaku Pérez, el exdignatario afirmó que el segundo representa “una gran farsa”.

“Yaku Pérez es una gran farsa, es muy cercano a la Embajada de Estados Unidos (EE.UU.), la USAID, apoya a Lenín Moreno, apoyó el golpe de Estado en Bolivia, apoyó a Áñez, llamó a Evo Morales dictador. Nosotros tenemos que trabajar como si no tuviéramos ningún voto”, dijo.

Triunfo de Luis Arce en Bolivia y el plebiscito Constitucional en Chile

El ex jefe de Estado comentó que recibió con muchísima alegría, y esperanza el triunfo electoral en Bolivia. “Solidaridad con Evo Morales, ver como ha sido reivindicado por su pueblo después de tanta infamia nos llena de mucho optimismo”, expresó.

Además, destacó que en momentos actuales los pueblos de América Latina “no se dejan engañar y recuperan la marcha hacia la justicia y la prosperidad”. Por tal motivo catalogó el plebiscito en Chile como “signo de mucha esperanza. Por fin se entierra esa Constitución pinochetista que impedía a Chile tener una verdadera democracia”, resaltó.



Es posible reactivar la UNASUR

Con relación al tema de la integración latinoamericana, Correa dijo que ha habido un retroceso no solo democrático, sino “civilizatorio” en la región, haciendo alusión a que en décadas pasados, había “mínimos comunes que todos respetábamos, fueran de derecha o izquierda”, recordó..

“En Brasil hubo un golpe parlamentario, en Bolivia un golpe de Estado; en Ecuador se rompió el Pacto Social llamado democracia y el programa que ganó en las urnas lo echaron a la basura y aplicaron el neoliberalismo”, argumentó.

“No se respeta la democracia ni los derechos humanos”, añadió y también mencionó la persecución política contra los líderes de izquierda, usando la justicia “para destruirnos porque no pueden vencernos en las urnas”, dijo.

“La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) fue fundada por presidentes de derecha como Álvaro Uribe, Alan García. Y todos apoyamos la integración”, rememoró y destacó que el repunte de la izquierda trae esperanza para la integración.

“La respuesta del pueblo con López Obrador en México, en Argentina con Alberto Fernández y en Bolivia, Luis Arce hay mucha esperanza para el retorno de esa integración. UNASUR la hirieron gravemente y gracias a Dios no la hirieron de muerte y la recuperaremos”, vaticinó.

¿Podría regresar Correa a Ecuador?

Ante esa posibilidad, el exmandatario dijo “que gane Andrés Arauz no significa que solucione los problemas jurídicos. En Ecuador rompieron récord en casación, esto fue para impedir que yo participará en las elecciones de 2021 y que yo regrese al país”, expresó.

“Ayer me llegó una citación para dar mi testimonio como autor de un homicidio, ahora soy asesino. Ya no saben que más inventar, me condenan sin pruebas. Yo creo que estos problemas se resolverán porque hay jueces honestos”, concluyó.

Con información de Telesur

