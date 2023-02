Corrupción, venta de candidaturas y favores sexuales: las denuncias que sacuden a Javier Milei, líder de la ultraderecha argentina

El último escándalo que sacude la política argentina tiene de protagonista al diputado ultraderechista Javier Milei, líder del movimiento La Libertad Avanza y -hasta hace unos días- seguro candidato a la presidencia del país trasandino. Las acusaciones que se le imputan al economista van desde el incurrir en prácticas sectarias hasta realizar nombramientos a cambio de sexo.

La denunciante es Mila Zurbriggen, presidenta de la agrupación juvenil Generación Libertaria y antigua colaboradora de Milei durante su campaña a diputado en 2021. En una entrevista radial, Zurbriggen aseguró sentirse defraudada por una figura que prometió terminar con las prácticas corruptas de «la casta política», pero que terminó incurriendo en lo mismo.

«Hay una gran desilusión, no solo por parte mía sino de toda una juventud que se está encontrando con una realidad muy distinta a la que le contaron», relató Zurbriggen en una entrevista con Ernesto Tenembaum en Radio Con Vos.

Según relató la joven, la agrupación Generación Libertaria fue una de las encargadas de impulsar la candidatura de Javier Milei durante el 2021, algo que consiguieron a base de esfuerzo y «pura militancia» por parte de jóvenes de una decena de provincias. Sin embargo, una vez que el economista llegó al Congreso, se les cerró la puerta y se les dejó fuera de todo espacio de toma de decisiones.

«No hay organización (en La Libertad Avanza), no hay instancias de debate interno sobre qué proyectos llevar adelante. Todo lo decide él, su hermana y un grupo muy cerrado de dirigentes. Sentimos que a la juventud nos usó, simplemente pegábamos afiches. Si este fenómeno (libertario) existe es, en gran parte, gracias a los jóvenes», señaló Zurbriggen.

La exseguidora de Milei también denunció que las personas que terminan entrando al círculo de poder dentro de la coalición lo hacen pagando altas sumas de dinero, o bien realizando «favores sexuales» a sus líderes.

«Hay mujeres que se muestran con poca ropa y son esas mismas las que son ubicadas en lugares importantes o son llevadas a los medios, sin priorizar la idoneidad de los militantes (…) La conformación de listas y lugares de peso en el movimiento La Libertad Avanza se hacían por guita o por sexo. Uno esperaría más seriedad en un partido político», agregó.

Las explicaciones de Milei

Al día siguiente de las acusaciones, Javier Milei concedió una entrevista a La Nación en la cual intentó bajar el perfil a las declaraciones de Zurbriggen, asegurando que la joven estaría enojada por no haber conseguido cargos dentro de la coalición.

«Zurbriggen ya tuvo problemas con otras agrupaciones. Es su forma de actuar, por eso no dura en ningún espacio. Hay personas que cuando no consiguen cargos o plata, en ese enojo, dicen un montón de cosas. Si ella tiene todo eso que vaya y que lo pruebe en la Justicia», sostuvo el diputado.

Desde La Libertad Avanza fueron incluso más duros contra su excolaboradora, acusándola de esparcir «mentiras infundadas» y de confundir al movimiento con una «agencia de colocación del Estado».

«Sobre las recientes denuncias vertidas por algunos militantes ávidos de cargos y beneficios económicos, La Libertad Avanza quiere dejar en claro que agradecemos se hayan retirado del espacio ya que no queremos tener nada que ver con ninguna persona que crea que este movimiento es una agencia de colocación del Estado».

«Le queremos decir a todos aquellos que quieran acercarse a este espacio en búsqueda de fama, cargos, notoriedad, dinero o cualquier otro interés espurio que no los queremos, no los aceptamos y no nos preocupan sus mentiras infundadas. Sabemos que nos van a atacar. Sabemos que van a intentar difamarnos. Es el precio que debemos pagar para transformar la Argentina», agregaron.