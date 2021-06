“Cosas imposibles” de Ernesto Contreras llega al cine el 17 de junio

Ciudad de México. Siempre inmerso en la búsqueda de historias; el cineasta Ernesto Contreras de pronto se topó por casualidad con el guion de su quinto largometraje “Cosas imposibles”, drama-comedia. El cual se exhibirá en los cines del país a partir del 17 de junio.

Contreras (Veracruz, 1969), realizador de las ficciones “Párpados azules” (2007), “Las oscuras primaveras” (2014) y “Sueño en otro idioma” (2017), así como del documental de rock “Seguir siendo: Café Tacvba” (2010), rememora en entrevista por zoom; que todo el tiempo lee y escucha narraciones tratando de inspirarse para hallar lo que quiere contar.

“Y aunque durante mucho tiempo he trabajado con mi hermano Carlos, quien es guionista. Me encontré con el guion de Fanie Soto, durante mi presidencia en la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (2017-2019)”

Entonces le tocaba asistir a varios actos y hacer presencia como testigo, “yo digo que como edecán”, y fue invitado a la premiación de la XIII edición del Concurso Nacional de Guiones de Largometraje para Autoras y Adaptadoras de Cine, de la Asociación Cultural Matilde Landeta, AC, que organiza la directora de cine Marcela Fernández Violante. Ahí estaba Ana Cruz, quien fue parte del jurado, y platicaron del porqué habían escogido a los ganadores. Prosigue con entusiasmo:

“Cuando se refirieron al primer lugar, que fue Fanie, me gustó mucho lo que dijeron. Ahí conocí a la talentosa joven guionista de Guadalajara. Me contó un poco más de la historia y yo estaba seguro de que sería su ópera prima; pero ella me dijo que no, que la había escrito a ver si alguien quería dirigirla. Entonces le manifesté que deseaba leerla y, al conocerla, pensé que debía filmarla”

Ernesto Contreras

Cineasta