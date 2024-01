CPC tacha de «populista» propuesta de fijar la PGU en $250.000 y proponen dejarla en la línea de la pobreza

El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Ricardo Mewes, tachó de «populista» la propuesta legislativa que pretende fijar en $250.000 pesos la Pensión Garantizada Universal, esto a horas de que la reforma previsional del gobierno sea votada en el Congreso Nacional.

Las declaraciones de Mewes ocurren luego de que el diputado Diego Schalper (RN) planteara al Ejecutivo tramitar una agenda antievasión y antielusión tributaria para lograr financiar el aumento de la PGU con cargo a impuestos generales, esto como justificación para votar en contra de la idea de legislar la reforma previsional.

«Nosotros creemos que las pensiones son tan importantes que le ofrecemos un camino de salida (al Gobierno) que consiste en PGU no en seis años más a $250.000, sino que hoy día, y para eso estamos disponibles a tramitar de manera separada una agenda anti evasión y anti alusión», señaló Schalper esta semana.

Sin embargo, la idea de Schalper no cayó bien dentro del mundo empresarial: en entrevista con radio Cooperativa, Ricardo Mewes llamó a las autoridades a ser «realistas» y anclar la Pensión Garantizada Universal a la línea de la pobreza, la cual hoy está fijada en $216.849.

«Esto hay que anclarlo a la línea de la pobreza, porque hablar de $250.000, mañana puede venir otra autoridad, otro candidato, y puede hablar de $300.000 o $400.000″, aseguró.

«Cuando lo anclamos a un guarismo me hace mucho más sentido que hablar de $250.000 en particular, $300.000 o el número que sea, porque eso, para mi gusto, es medio populista. Tenemos que ser realistas. Después tendremos que ver cómo eso se va mejorando. Me complica que demos números y cifras que el día de mañana no sean sustentables», agregó.

Cabe recordar que el valor actual de la Pensión Garantizada Universal es de $206.173 pesos mensuales y se reajustará a $214.296 a partir del próximo 1 de febrero.