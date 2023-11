Dio la sorpresa: Cristian de la Fuente se impuso a Ricardo Darín y ganó el premio Martín Fierro a Mejor Actor

El actor nacional Cristian de la Fuente recibió este lunes el premio a Mejor Actor de ficción en TV, Plataforma o Cine Internacional durante la ceremonia de entrega de los Martín Fierro Latino 2023.

De la Fuente se impuso en esta categoría por sobre reconocidos actores latinoamericanos como Ricardo Darín y Michel Brown, esto por su papel en la teleserie mexicana Doctora Lucía, donde interpreta al doctor Emiliano.

Al subir al escenario para recibir el premio, el actor se declaró sorprendido y emocionado por el reconocimiento: «De verdad no me lo esperaba, creo que las cosas más lindas pasan cuando uno no se las espera», señaló.

El intérprete nacional además agradeció a su esposa, la actriz y presentadora de televisión Angélica Castro, y a su hija Laura. De la Fuente cerró con un discurso en el que llamó a los televidentes a «luchar por sus sueños»:

«Nunca dejen de soñar porque pueden estar nominados con Darín y en una de esas ganan, siempre luchen por sus sueños, hay gente que les va a decir que no pueden hacer las cosas, que son lo suficientemente buenos, pero no escuchen eso, escuchen siempre su corazón porque siempre se puede», cerró.

Puedes ver el momento en que Cristian de la Fuente gana el galardón en la cuenta de Instagram de su club de fans que te dejamos en este link.