Cristián Leporati y el “que se jodan”: “No es posible esperar una franja diferente, ya que, es un reflejo de que la política se ha distanciado de las personas”

POR CAMILO FUENTES

El pasado jueves, en la franja televisiva previa al próximo referéndum que vivirá el país, un spot encendió la polémica. En el vídeo emitido, con imágenes alusivas al estallido social y al gobierno, una actriz trabajadora de la salud expresa: “yo voy a votar a favor. Y que se jodan”. Frase que provocó declaraciones cruzadas entre oficialismo y oposición. Por su parte, El Ciudadano consultó a Cristián Leporati, reconocido analista en comunicación política, sus impresiones acerca de la franja, la controversial frase y sus predicciones electorales.

“Es una franja deficiente en contenido”, inicia explicando el académico, quien plantea que el escenario está marcado por “un electorado bastante ajeno al proceso constituyente, con ánimos bastante crispados. Esto sumado al voto obligatorio ha generado un ambiente polarizado”; además de que ningún sector político ha generado el entusiasmo necesario en las personas para participar de dicho proceso, declaró a este medio.

Junto con ello, otra información importante a considerar es la emitida recientemente por el Centro de Estudios Públicos (CEP). La encuesta arrojó que el 53% de la población no ha decidido su voto para el plebiscito. En cuanto a estos datos, Leporati percibe que las personas “no es que no sepan por quién votar, es que en el fondo les da lo mismo, están cabreadas, no quieren saber más del tema, no les interesa”.

Bajo este contexto, él considera al “que se jodan” como una jugada estratégica de la oposición. “Es un concepto con un objetivo digital, generar conversación e impacto en redes sociales. Es un puente para votar “A favor”. Es una jugada inteligente a nivel comunicacional porque está pensada a corto plazo, a motivar a ese electorado indeciso o ajeno al proceso, y hacer un link psicológico con ese electorado enrabiado, para motivar el voto”, declaró.

Dicho análisis se complementa con lo publicado en su cuenta de X (ex twitter), respecto a la frase: “Representa el sentir de millones de chilenos con la política y los políticos, y lo dijo el «A favor»; [por lo que] se hicieron parte del malestar. Empatizando así con una parte del electorado (…) en particular con los indecisos”. Finaliza la publicación haciendo una analogía con otra expresión del pasado: “Me recordó a ‘chilezuela’”.

Las reacciones del mundo político ante la franja no se hicieron esperar. Las opiniones de personeros del oficialismo y otros representantes del “En Contra” salieron a condenar la polémica frase. Hubo consenso en considerarla odiosa y violenta. En cambio, la oposición admite que, si bien el mensaje se pudo desvirtuar, aún así, lo defienden porque la campaña trata de “interpretar la rabia y frustración que hoy tienen millones de chilenos”, en palabras de Javier Macaya, timonel de la UDI.

Pese a ello, Leporati opina que este espacio de propaganda política no ha logrado empatizar con un bien mayor, con una propuesta constitucional propiamente tal, sino que “ha funcionado, más bien, como un programa de gobierno de un candidato presidencial, llena de fake news y exageraciones”.

Además, es enfático en aclarar que estos modelos de comunicación corresponden a un “reflejo de lo que vive el mundo político, dado la crisis gigante que tiene, (…) no es posible esperar una franja diferente, ya que, es un reflejo de que la política se ha distanciado de lo común, de lo cotidiano, de las personas”.

Por último, el académico se arriesga a predecir un estrecho resultado en el plebiscito: “puede que gane el “En contra”, debido a las tendencias que se ven, pero la inversión de la derecha ha sido muy grande, [por lo cual], se espera un escenario político complejo, que seguirá polarizado y la conversación constitucional seguirá vigente los próximos años”, afirma.

Expresa que cualquiera opción que gane, indudablemente, traerá dificultades a superar por parte del actual gobierno, ya que, si resulta victorioso el “A favor”, “el Ejecutivo estará mandatado a levantar proyectos, con trabajo de ministros y equipos técnicos, en planes que quizás no sean de su agrado”.

En cambio, si gana el “En Contra”, será complejo para el gobierno, “no tanto porque se mantenga la Constitución del 80, sino porque también va a tener que controlar una parte de la población que sí le interesa el tema constitucional, (…) [el Ejecutivo] tendrá que mejorar mucho más su gestión política. La gente va a exigir lo que se le prometió, ¿será capaz de responder al pueblo?”, dijo el publicista antes de despedirse.

NOTA DEL EDITOR: Este artículo corresponde al examen de «Técnicas de Reporteo», de la Escuela de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado.