Cristián Warnken enfrenta juicio por apropiación indebida: Peritaje concluyó que hubo «dolo» y «daños morales» contra el poeta Juan Luis Martínez

La Universidad de Valparaíso (UV) lanzó en 2019, una antología que recopila obras del poeta chileno Juan Luis Martínez bajo el nombre de “Juan Luis Martínez, poeta apocalíptico”. Todo esto bajo la editorial del líder de Amarillos por Chile, Cristián Warnken, uno de los rostros de la campaña del Rechazo para el plebiscito de salida y quien está siendo señalado por el delito de apropiación indebida.

El texto de Martínez, contempla escritos de los libros «La nueva novela» y «La poesía chilena» publicados por el literato durante los años ’70, así como poemas póstumos, refiere El Desconcierto.

No obstante, lo que pintaba ser una admiración hacia el poeta chileno – realizada por el filósofo Jorge Polanco – terminó en convertirse en una batalla legal, que pese a todo, aún no tiene una resolución final.

Todo comenzó cuando la familia de Martínez encontró el libro publicado por la UV.

Desde la Fundación Juan Luis Martínez, interpusieron una demanda civil en el Quinto Juzgado Civil de Valparaíso contra la editorial por infringir el artículo 24 de la Ley de Propiedad Intelectual, lo que llevó al retiro de todos los ejemplares de la librería, así como una multa por daños y perjuicios.

Esta acción no fue suficiente, porque a finales de 2020, emprendieron una acción penal y presentaron una querella, ahora sí por apropiación indebida, donde exigían al líder de Amarillos por Chile una indemnización de 400 millones de pesos, así como la destrucción de todos los ejemplares que habían decidido imprimir.

A esto se le suma, además, penas que van de 61 a 541 días de cárcel para Cristián Warnken, Jorge Polanco, el editor Ernesto Pfeiffer y el diseñador Felipe Cabrera, refiere El Desconcierto.

Todo esto, tras presentar las pruebas realizadas por un peritaje particular, en el que se concluyó que existió «dolo de parte de la editorial universitaria hacia la obra patrimonial de Juan Luis Martínez».

El peritaje lo realizó el artista visual Arturo Duclos.

En su informe, Duclos subraya que se puede «hablar aquí derechamente de una apropiación de propiedad intelectual por parte de una editorial universitaria, y de daños morales a la reputación del artista».

En la investigación, se determinó que el libro se cita abundantemente a Juan Luis Martínez, no obstante: existen grandes cambios a los textos originales.

En concreto, se tomaron 78 textos de Martínez sin autorización.

«También hay modificaciones en la tipografía, se han aplicado filtros a algunas imágenes y se ha alterado la ubicación espacial de textos en la página y su diseño», refiere el informe final.

El líder de Amarillos por Chile abandonó al autor de la tesis

El tesista de la obra, Jorge Polanco, reconoció que estaba angustiado por el caso, pero más aún, por el abandono que recibió por parte del líder de Amarillos por Chile ante la disputa legal.

Durante una contacto a El Desconcierto, Polanco alega que lo único que hizo fue entregarle su tesis a la universidad para que esta la convirtiera en libro.

No obstante, Alita Martínez, presidenta de la fundación, aseveró que «Polanco si escribe un libro sobre otro autor, tiene que saber un mínimo de derechos de autor. Y si no ha hecho nada malo, entonces no tiene nada que temer».

Hasta los momentos, no se sabe la resolución del caso, no obstante; un grupo de más 400 escritores y escritoras del país publicaron una carta de apoyo a Jorge Polanco.

En la misiva – citada por El Desconcierto – se asegura que el texto es un «ensayo sustentado en una larga investigación, cuyo valor literario y rigor académico han sido ampliamente reconocidos». Además, acusan a la fundación de contradecirse, ya que su misión «busca justamente promover el conocimiento y la lectura de la obra de Juan Luis Martínez».

Por esta razón, enfatizan, esta clase de disputas no se puede resolver mediante la persecución de un autor y la cancelación de una obra. A su juicio, el libro de Polanco «demuestra su interés, sostenido durante años, y su admiración por la obra del poeta».

Ante esta defensa, la presidenta de la fundación, alega hechos de «corrupción», por parte del gremio.

«¿Por qué están tan asustados? Me ponen de victimaria siendo yo la víctima. Todos los escritores están en mi contra, será porque está él metido (Cristián Warnken), no sé, pero no les tengo miedo. Operan como corruptos», puntualizó.

Hasta los momentos, no hay formalización de los responsables, no obstante, la Fiscalía ordenó que se realizaran las primeras diligencias y están a la espera de los resultados de un peritaje de la PDI para continuar con el proceso.