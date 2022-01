Cristina Fernández: la pandemia macrista fue para Argentina incluso más costosa que la del COVID-19

La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, publicó una carta este martes 18 de enero en la que comparó la gestión del expresidente Mauricio Macri con los daños que causó a su país la pandemia de coronavirus.

En el texto, publicado en su sitio oficial y difundido a través de las redes sociales, la líder peronista advirtió que en 2021 la «pandemia macrista fue para el Estado nacional incluso más costosa que la pandemia del COVID-19», pues Argentina pagó «5.160 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI) por los vencimientos» del préstamo que el organismo le dio al gobierno de Mauricio Macri en 2018.

«Te acordás ¿no? Le dieron un préstamo excepcional de 57.000 millones de dólares para salvarle el Gobierno y ayudarlo a ganar las elecciones. No solo no ganó las elecciones, sino que además no se sabe dónde están esos dólares. ¿Alguien los vio? En todo caso, por favor llamen al 911«.

Para la expresidenta, las políticas del empresario de centroderecha seguirán haciendo daño al país, aún después de que se supere la crisis sanitaria: «Dicen no pocos científicos que la pandemia del COVIDa-19 estaría llegando a su fin, […] lo que nosotros sí sabemos es que en Argentina lo que nunca se va acabar es lo que nos pasó —y nos pasa— por la pandemia macrista, cuando en el año 2018 Macri trajo al FMI de vuelta a Argentina».

A continuación, Cristina Fernández comparó en términos del Producto Bruto Interno (PBI) de Argentina el costo de cada «pandemia».

«Pandemia macrista: 1,1 % del PBI. Pandemia COVID-19: 0,9 % del PBI», consignó, y añadió: «La pandemia macrista nos quita las divisas que tanto necesitamos como país porque al FMI hay que pagarle completa y exclusivamente en dólares… porque por más que le insistimos no nos acepta pesos».

El Gobierno de Fernández ha expresado su compromiso de pagar la deuda, pero plantea que no está dispuesto a realizar un ajuste agresivo en el gasto público en momentos en que el coronavirus todavía impacta en el bolsillo de muchos trabajadores.

Mientras intenta avanzar en las negociaciones con el organismo para alcanzar un nuevo programa, la Casa Rosada prometió que no entrará en una situación de ‘default‘ por incumplimiento, ya que eso complicaría aún más las condiciones de desarrollo de la nación sudamericana.

Fuente: RT.