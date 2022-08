Crónicas del Fachocuicui: la delirante novela de ciencia ficción escrita por Sebastián Izquierdo que nadie compró

Este martes se viralizó en redes sociales un video grabado por el activista de ultraderecha Sebastián Izquierdo, en el cual se descargaba contra sus seguidores por no haber comprado un libro que había lanzado en preventa hace más de dos meses. La novela, titulada Crónicas del Fachocuicui, es una alegoría de ciencia ficción que busca reflexionar acerca «de la búsqueda de Dios y del espíritu chileno».

«Les quiero comentar que no va a haber libro. El libro está escrito, está listo, pero la verdad es que se lanzó una preventa hace como dos meses en el canal de Telegram para que se juntara la plata para imprimirlo y ninguna persona compró la preventa. Nadie», dice Izquierdo en el video.

«Se pagaron las carátulas, imprimirlo sale más de 500 lucas y nadie compró la preventa. No se enteran de nada, ven el puro Youtube porque es entretenido, pero no están dispuestos a hacer nada más que no sea entretenido. El libro no está. No se puede. No tenemos libro«, añade.

Actualmente, el libro se puede comprar en formato digital a través de Amazon, donde se explica que se trata de la primera parte de una saga de ciencia ficción titulada Las Obras. Al más puro estilo de Ayn Rand, Izquierdo buscaría utilizar el género de ficción para reflexionar acerca de la actualidad política y social.

La sinopsis de Crónicas del Fachocuicui describe que la novela cuenta «las desordenadas reflexiones y recuerdos de un adolescente en la víspera de su adultez».

«En un Chile del 2040 donde un estado totalitario mantiene la religión en la clandestinidad, llegará a las manos de nuestro protagonista un manifiesto que lo llevará no sólo a la búsqueda de Dios, sino a luchar por el renacer del verdadero espíritu chileno. Este es el comienzo de una trilogía que trata sobre el nacimiento de un reino, los primeros pasos de los protagonistas para lograr dicho objetivo, y el manifiesto del Reino De Nueva Asturias que dará sentido y futuro a su misión», se lee en la sinopsis

En la información sobre el autor que ofrece Amazon, Sebastián Izquierdo se describe a sí mismo como «un filósofo y destacado activista político chileno, conocido por tener un rol protagónico en la lucha contra el Estallido Social (2019-2020). Desde los 15 años se desempeño como brigadista en decenas de campañas electorales, su experiencia en el trabajo político de calle lo llevo a rechazar las diversas ideologías del espectro político del que participaba (la derecha), mas, sin pasarse al bando contrario, desarrolló su propia propuesta política basada en la metodología filosófica ideada por él, conocida como Relacionismo».

«De cantautor callejero como Tati Swing, paso a las pantallas de Youtube bajo el seudónimo de Seba Left y, desde esta plataforma, creó y movilizó diversos grupos de activismo que desembocaron en la llamada Vanguardia, la cual se enfrentó en desigual batalla contra las hordas que destruían el país durante el mal llamado Estallido Social».

Actualmente, el libro está disponible para ser comprado en formato Kindle en la plataforma Amazon, con un valor de US $9.99. En el mismo sitio web se puede ver que Izquierdo ya tiene planeada la segunda novela de su saga, la cual se titularía Bitácora. Sin embargo, el tibio recibimiento de las Crónicas podría poner en peligro la continuidad de la trilogía.