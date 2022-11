Crucero con 300 pasajeros no llegará a San Antonio por paro de trabajadores portuarios

Un crucero de 300 pasajeros que estaba programado para recalar en San Antonio, región de Valparaíso, no podrá anclar en la comuna, debido al paro de trabajadores de la empresa DP World, que se lleva a cabo en la zona desde el pasado 15 de noviembre.

“Lamentamos informar que el crucero Seven Seas Mariner, con 300 pasajeros, que estaba programado para recalar este 25 de noviembre en nuestra terminal, ha decidido no venir y confirmó que canceló su arribo a San Antonio para irse a Valparaíso», refiere un comunicado del crucero Seven Seas Mariner, citado por Portal Portuario.

Aseveraron que la decisión, perjudicará la actividad turística y económica de la comuna, así como los turnos diarios de los trabajadores.

En concreto, señalaron que por día de huelga, se estaría perdiendo un promedio de $30 millones.

“Como recordarán, en San Antonio hicimos un gran esfuerzo para traer los cruceros turísticos a la ciudad. Las huelgas (…) y la incertidumbre operacional implicarán que cada día tengamos menos cruceros en la ciudad”, remarcó.

El viernes pasado, existió un acercamiento entre los representantes de la empresa y los empleados movilizados, pero finalmente las conversaciones no lograron prosperar.

En ese sentido, el dirigente portuario, Miguel Lillo, señaló que en la reunión sostenida fue imposible lograr algún tipo de acuerdo, refiere Bío Bío.

Cabe recordar que, los trabajadores del puerto de la capital regional porteña demandan que el servicio de aforos o inspecciones fitozoosanitarias se siguieran desarrollando en los terminales y no en la Zeal.

Con este crucero, ya son seis naves que no podrán anclar en la comuna por el paro.

“Todo esto en un contexto de fuerte caída de nuestra terminal de -35% en Teus en octubre y de -25% en los últimos tres meses en San Antonio. Es decir, la recesión se está sintiendo en la actividad portuaria”, señaló DP World San Antonio, citado por Portal Portuario.

“La empresa, a pesar de las actuales difíciles condiciones de mercado, ofreció una salida que fue lamentablemente rechazada por escrito por todos los sindicatos. Dicha oferta se traducía en beneficios a los trabajadores en torno a $ 450.000 promedio por trabajador, cifra que se consigue al sumar el monto adicional en el bono tonelaje (tramo superior), más tres meses adicionales de renta ajustada por negociación anticipada”, añade el texto.

“Hoy, tal como se les indicó a sus dirigentes el viernes 18 pasado, considerando las pérdidas ocasionadas por esta paralización (…) nos es imposible mantener la propuesta rechazada. Adicionalmente, los volúmenes perdidos estos días y esta semana que comienza, implicarán que cerremos el año con menos de 8 millones de toneladas, lo que implica acceder a un tramo de bono tonelaje aun menor, es decir, $ 200.000 menos al bolsillo de los trabajadores”, afirmó la empresa.