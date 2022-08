¿Cuál es el rol público que deben asumir las Universidades en los desafíos del Chile de hoy?

Fotografía referencial portada, acceso edificio patrimonial Universidad de Concepción.

Recientemente se realizó un seminario sobre el de las Universidades del G9 en la propuesta de Carta Magna que se someterá a plebiscito el 4 de septiembre.

Por su parte, Pilar Barba, vicerrectora de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, se refirió en una reciente entrevista al rol comprometido que deben asumir las Universidades Públicas con los territorios.

El compromiso debiera apuntar no sólo a formar buenos profesionales, sino también personas sensibles a los problemas de los demás en lo social, en lo colectivo, comprometidas con el desarrollo de su país, la democracia, el respeto al medio ambiente y enfrentar la inclusión social de los más vulnerables ante las enormes brechas de desigualdad.

En algunas instancias académicas se están generando espacios de discusión sobre el rol público de las Universidades.

A continuación, compartimos entretelones de un reciente seminario y enseguida, reproducimos parte de una entrevista a Pilar Barba, vicerrectora de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile.

El rol de las universidades públicas y propuesta de nueva Constitución en seminario de la Red G9

El rol del Estado en la educación superior, la autonomía institucional, el sistema de financiamiento y el rol de las Instituciones del G9 en la propuesta de Carta Magna que será sometida a votación popular en el plebiscito del 4 de septiembre, fueron los temas centrales del seminario “Sistema de Educación Superior en la propuesta de Constitución para Chile”, que se realizó este martes en la Sala de Exposiciones del Centro de Extensión UCSC de Concepción.

La actividad fue organizada por la Red de Universidades Públicas no Estatales G9, en conjunto con la Universidad Católica de la Santísima Concepción -como parte del ciclo de seminarios virtuales de la red- y fue transmitida vía online por las plataformas digitales de las casas de estudios participantes, además de las señales en televisión abierta de los canales UCV TV, TVU y TV UCT ARAUCANÍA.

El panel de expertos estuvo conformado por los académicos Amaya Álvez, de la Universidad de Concepción; Alan Bronfman, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso; y José Francisco Cisternas, de la Universidad Católica de la Santísima Concepción.

La Dra. Amaya Álvez, profesora de la U. de Concepción y quien participó en el proceso constitucional como exconvencional representante del distrito 20, señaló que “es una propuesta buena y robusta. Hay un llamado a las universidades que somos de regiones, como lo son la UCSC o la UdeC, para sentir que esta propuesta constitucional nos ofrece muchas mayores atribuciones y oportunidades, de cara al voto del próximo 4 de noviembre”.

El Dr. Alan Bronfman, académico de la PUCV, expuso que el rol de las Ues del G9 debe analizarse a la luz del texto de la propuesta y aseguró que la presencia de las Universidades Públicas no Estatales es “marginal”. “Está la posibilidad de que seamos reconocidas por la ley, y ese reconocimiento nos hace partícipes del sistema nacional de educación, más no del sistema público de educación, que es el que está especialmente protegido por el texto constitucional. En relación con el tema económico, el financiamiento está asegurado para las instituciones estatales, para las instituciones no estatales hay una disposición transitoria”.

Pilar Barba, vicerrectora de Extensión y Comunicaciones Universidad de Chile: “Hoy la sociedad necesita a sus universidades públicas implicadas con los territorios”

La académica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo asume una vicerrectoría que une labores de extensión, comunicaciones, vinculación con el medio y resguardo patrimonial, quien en una reciente entrevista a Prensa Universidad de Chile, se refirió al rol y desafíos de las universidades públicas.

En ese sentido, señaló que “Necesitamos acercar los conocimientos que se generan en el ámbito universitario a la sociedad, a los servicios públicos, a los tomadores de decisiones, pero también al ciudadano, pensando en que eso mejora su vida. Porque comprender la realidad debería ser una de nuestras principales misiones, y solamente vamos a entenderla y problematizarla de buena manera si entramos en contacto con las personas. Únicamente escuchando al otro vamos a ser capaces de cuidarlo adecuadamente”.

También indicó: “La creación de conocimiento no está ligada a comunicar ese saber de manera automática, nuestra tarea es ayudar a buscar cuáles son los modos adecuados para transmitirlo. De esta manera, contribuiremos a que nuestros profesionales sean reflexivos y así cumplan de mejor manera sus propios sueños, y encuentren también su lugar en el mundo”.

Sobre el rol en el marco de su cometido en la Universidad de Chile, señaló: “Esta Vicerrectoría tiene una misión muy importante tanto hacia afuera como hacia adentro. Necesitamos dar a conocer lo que somos, reforzar algunas cuestiones identitarias, que será primordial para los tiempos que vienen. Estamos viviendo momentos complejos de transformaciones muy profundas, en los que la construcción de identidad es un trabajo constante. Esta idea de construir -muy de mi disciplina, de mi oficio- es una cosa que quisiera poner al servicio de esta labor que me ha encomendado la Rectora. Erguir estas redes internas, estos lazos con el exterior, vincular de mejor manera incluso las unidades de la Vicerrectoría. Somos 50 personas, un grupo muy grande, y con tres núcleos muy definidos: en el Archivo Central Andrés Bello hay un conocimiento sobre el patrimonio muy potente; también está Extensión y Comunicaciones. Entonces, tenemos que potenciar una relación creativa desde estas tres unidades”.

Respecto al tema de género, comentó: “nosotras tenemos un compromiso muy importante. La VEXCOM ha sido parte de las unidades piloto del Sello de Igualdad de Género. Casi todos los procesos internos han sido analizados y transformados para que en ellos esté la perspectiva de género. Estamos empeñadas en eso, creo que se ha hecho un trabajo súper rico y minucioso al interior, entonces lo que estamos proponiendo ahora es sistematizarlo para entregarlo como un insumo a las demás unidades académicas. Ahí estará nuestro principal aporte en el Sello de Género de este año”.

Sobre los desafíos a futuro, indicó: “Creo que la Universidad del futuro debe pensar los problemas de la sociedad y a partir de ellos estructurar el conocimiento y el saber, y ponerlo a disposición de las comunidades. Tiene que ser una universidad que esté y actúe en el territorio, de modo sustentable, en armonía con la naturaleza y cuidando el medioambiente”.