¿Cuál es la razón?: En el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez no existe la puerta de embarque N°13

En el área de embarque del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago de Chile, no existe la puerta de embarque número 13. Esto debido a la asociación que se le da a este dígito con la mala suerte que podría ocasionar. Lo que no es más que una simple superstición muy común por parte de la sociedad, debido a que no tiene un respaldo científico, más que la creencia de cada individuo.

Uno de los acontecimientos trágicos que marcó e intensifico la triscaidecafobia (miedo irracional al número 13) de las personas en los viajes aéreos, fue el accidente de la misión Apolo 13 de la NASA. Que provocó que la misma agencia de gobierno estadounidense dejara de numerar secuencialmente las misiones de sus transbordadores espaciales.

En el año 2006, la empresa aérea belga “Brussels Airlines”, tomó la decisión de realizar un cambio en su logotipo debido a que este era una ilustración de la letra “B”, compuesta por 13 puntos. Tras las quejas de gran cantidad de los pasajeros, la aerolínea renovó su imagen, agregando un punto más.