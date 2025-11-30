“Cuando escuchamos a las comunas, entendemos de verdad lo que importa”: Jeannette Jara se reunió con alcaldes de la R.M

Jeannette Jara se reunió con alcaldesas y alcaldesas de diversas comunas de la Región Metropolitana, destacando que gobernar desde las comunas prioriza salud, educación e inclusión. Anunció medidas concretas como centros educativos inclusivos y más deporte. Señaló: “Un Chile que cumple empieza por cumplir en tu barrio”, será eje del trabajo en terreno, conectando con la vida cotidiana, aseveró.

Jeannette Jara: “Cuando escuchamos a las comunas, entendemos de verdad lo que importa”

La candidata Jeannette Jara Román sostuvo un encuentro clave con alcaldes y alcaldesas de diversas comunas de la Región Metropolitana, en el marco de la construcción de su proyecto político. Durante la reunión, se enfatizó la necesidad de gobernar escuchando las verdaderas necesidades de la ciudadanía, aquellas que se viven en cada barrio, feria y calle, poniendo el foco en salud, educación, inclusión, deporte y oportunidades que lleguen sin excusas.

La candidata recalcó que cuando se gobierna desde las comunas, las prioridades cambian radicalmente. “Cuando escuchamos a las comunas, entendemos de verdad lo que importa”, afirmó Jara Román, subrayando el espíritu de su campaña: avanzar con propuestas concretas que mejoren directamente la vida de las comunidades. Este diálogo directo con los representantes locales es la base para construir una gestión efectiva y cercana.

El proyecto presentado durante el encuentro se materializa en una serie de compromisos específicos. Entre las medidas anunciadas se encuentran la creación de Centros de Recursos Educativos para la Educación Inclusiva, el fomento de más deporte formativo e inclusivo para niñas, niños, mujeres y personas mayores, y el fortalecimiento de los municipios con herramientas reales para llegar a cada vecino y vecina.

Jeannette Jara Roman dejó claro que esto es solo el inicio de una campaña que se desarrollará en el terreno, con los pies en la calle. “Vamos a construir una campaña de terreno, mirando a las personas a los ojos y poniendo el corazón donde siempre ha estado: en la vida cotidiana de las familias”, declaró, reafirmando su compromiso de conectar con la realidad ciudadana.

Bajo el lema “Un Chile que cumple empieza por cumplir en tu barrio”, la campaña se impulsa con fuerza, prometiendo un trabajo constante y presencia activa en los territorios.

Para dar un impulso definitivo a esta nueva etapa, la agenda continúa este domingo 30 de noviembre con un encuentro a las 09:00 horas frente al Bar Victoria con voluntarias y voluntarios, para posteriormente trasladarse a Viña, simbolizando el inicio de un camino de unidad y esfuerzo para sacar adelante al país.

